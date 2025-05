MARSEILLAN - Entre mémoire et modernité, BAD'OC remet l'humain au cœur du nautisme !

BAD'OC l’artisanat nautique au cœur de Marseillan

Une histoire ancrée dans le territoire

François et Anne-Christelle Badoc, les propriétaires, ont créé leur chantier naval il y a dix ans, et depuis 5 ans ont repris une entreprise bien connue située sur le port de Tabarka Originaire de Marseillan, François a grandi entre les ateliers de menuiserie de son père et les rayons d'une marque de grande distribution. Anne-Christelle, elle, a connu un parcours plus surprenant : après huit ans à gérer la logistique d’une maison d’arrêt à Villeneuve-les-Maguelone , elle a troqué les clés des cellules pour celles des bateaux. « La liberté ici, c’est de ne plus voir de portes de prison », plaisante-t-elle, soulignant avec humour sa reconversion.

Des anecdotes qui naviguent entre légende et prestige

Le chantier BAD'OC cache des trésors d’histoires. Saviez-vous que Georges Brassens y a laissé une trace ? « Notre prédécesseur a entretenu son bateau », révèle François, rappelant que le célèbre chanteur sétois franchissait l’étang pour confier son embarcation à des mains expertes Marseillanaises. Autre fierté : les collaborations discrètes mais cruciales. BAD'OC a peint les coques des bateaux de l’entreprise LittorAL, utilisés par la gendarmerie et l’armée française, notamment lors des Jeux Olympiques. « Quand vous voyez un bateau militaire de secours, il y a un peu de nous dessus », glisse François, modeste.

Un service à taille humaine, clé de voûte du succès

Ici, pas de chaînes de production : les clients choisissent entre un forfait clé en main ou un accompagnement personnalisé. « Certains achètent la peinture et font tout eux-mêmes, d’autres préfèrent déléguer. L’important, c’est qu’ils repartent en confiance », explique Anne Christelle. Cette approche a séduit une clientèle variée, des vieux loups de mer aux novices comme Alain, tous unis par un même attachement à ce « petit village qui bouge sans devenir une métropole » Le chantier est complet pour effectuer les manutentions , les petites réparations sur la coque, les mises, à l'eau, le carénage. Il fournit également le petit matériel nécessaire mais transmet ensuite le l relais à l'entreprise nMarseillanaise de de votre choix pour la partie mécanique: Navi Service 34 et Marseillan Marine.

Un client conquis par l’esprit familial

« C’est très sympa, très accueillant, très dispo. Et puis, le lieu est magnifique », confie Alain, client Sétois novice de BAD'OC venu pour son premier carénage par le bouche à oreille. Comme lui, nombreux sont ceux qui choisissent ce chantier naval pour son ambiance chaleureuse, loin des structures impersonnelles des grands ports. Installé à Marseillan depuis 11 ans, BAD'OC incarne cette philosophie du service sur mesure, où l’on prend le temps d’expliquer, de conseiller, et même de partager un café.

L’avenir ? Rester ancrés dans l’humain

Alors que les zones techniques géantes se multiplient, BAD'OC résiste, fidèle à son credo : professionnalisme sans perdre l’âme. « On est présents, à l’écoute. Si les clients veulent juste un lieu froid, ils iront ailleurs », résume François. Avec trois enfants et une équipe soudée, le couple veille à ce que le chantier reste un lieu où l’on travaille « comme chez des amis ». Preuve que l’artisanat local a encore de beaux jours devant lui.

BAD'OC

Anne-Christelle & François Badoc

Rue des chantiers

Port de Tabarka

34340 Marseillan

Mail: badocnautique@gmail.com

Téléphone : 06 13 72 29 02