Toulouse - Toulouse // L'ESMA et l'ETPA embarquent pour le Toulouse Space Festival

Du 15 au 18 mai 2025, l’ESMA et l’ETPA feront leur retour au Toulouse Space Festival. Pour cette deuxième édition, l’événement s’installe au MEETT, en partenariat avec le Parc des Expositions de Toulouse et la Cité de l’Espace, promettant une immersion au cœur de l’innovation et de l’exploration spatiale. L’occasion parfaite de susciter la curiosité des jeunes, de stimuler l’imaginaire collectif et de faire le point sur les avancées scientifiques et technologiques actuelles.

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’espace et de création

Pendant 3 jours, les visiteurs pourront participer à de nombreux ateliers éducatifs et ludiques ainsi qu’à des sessions de gaming, des animations interactives et des expériences en réalité virtuelle.

Au programme également : expositions, séances de dédicaces, rencontres avec des professionnels, et une grande quantité d’échanges autour des métiers du futur dans le Forum des Métiers et l’espace start-ups.

Cinéma d’animation, jeu vidéo, motion design et photographie

Sur le stand de l’ESMA, les visiteurs pourront découvrir toutes les facettes de ses sections en cinéma d’animation 3D, en jeu vidéo et en motion design, le contenu de ses formations, les projets

pédagogiques réalisés par les étudiants, les débouchés professionnels envisageables, ainsi que les parcours inspirants de ses anciens diplômés. Les passionnés d’espace et de création numérique pourront repartir avec une photo souvenir unique, les plongeant dans l’univers des étoiles…

Parallèlement, en famille, entre amis ou en solo, les visiteurs pourront profiter d’une expérience ludique avec un shooting photo offert : un tirage souvenir offert, spécialement mis en scène par nos étudiants. Cet événement est aussi l’occasion idéale pour échanger directement avec ces-derniers, s’informer sur les programmes, découvrir les débouchés professionnels du secteur et comprendre les compétences nécessaires pour réussir dans les métiers de la photographie. Une opportunité unique de faire le premier pas vers une carrière créative et passionnante !

Les écoles du campus Toulousain

Le Campus Créatif de Toulouse regroupe plusieurs formations :

L’ESMA, référence de l’animation 3D/effets spéciaux, du jeu vidéo, du design graphique et du motion graphics design.

L’ETPA, l’école de photographie depuis 1974.

Pivaut : Classe préparatoire aux métiers créatifs ouvert depuis la rentrée 2024 à Toulouse

Les étudiants des écoles toulousaines, dont plusieurs centaines vivent sur place, font la fierté du campus, par leur passion et leur créativité.

Rendez-vous :

Du 15 au 18 mai 2025

Au MEETT – Parc des Expositions, Centre de Conventions & Congrès – Av. Concorde –

31840 Aussonne

Inscription sur le site de l’évènement