Castelsarrasin - PPL Duplomb : les agriculteurs trahis

Communiqué de Marine Hamelet, député RN de Tarn-et-Garonne

Dans un communiqué du 7 mai 2025, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs ont dénoncé avec raison le traitement réservé à la proposition de loi visant à lever les contraintes qui pèsent lourdement sur le métier d’agriculteur. Ce texte, adopté au Sénat en janvier dernier, portait des mesures concrètes et attendues pour alléger les normes excessives et mettre fin aux surtranspositions des règlements européens qui nuisent à la compétitivité de notre agriculture.

Mais en commission du développement durable, les 7 et 8 mai, cette loi a été purement et simplement vidée de son contenu. Les sept articles principaux ont été supprimés, dont ceux sur la gestion et le stockage de l’eau ou sur la fin de l’interdiction des néonicotinoïdes. Et ce sont des députés de la majorité présidentielle, soutenus par les groupes de gauche et d’extrême gauche, qui ont déposé et voté ces amendements de suppression.

Le groupe Les Républicains, bien qu’annoncé comme favorable au texte, n’a été représenté que par deux députés durant les débats, et aucun n’a défendu la proposition avec clarté. L’un a même voté pour la suppression de l’article 2, l’autre s’est abstenu. Cette attitude confirme une fois de plus leur manque de fiabilité sur les sujets agricoles.

À l’inverse, le Rassemblement National et l’UDR ont défendu cette proposition de loi avec constance et détermination. Seuls contre tous, nos groupes ont refusé tout compromis qui aurait affaibli le texte. Fidèle aux engagements de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, nous avons été les seuls à exiger que ce texte soit examiné rapidement, sans délais, car nos agriculteurs ne peuvent plus attendre.

Les agriculteurs Tarn-et-Garonnais peuvent compter sur leurs députés RN et UDR.