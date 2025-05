MARSEILLAN PLAGE - Floralies & Marché du Bien-Être à Marseillan Plage – Un Événement Printanier à Ne Pas Manquer

Floralies & Bien-Être à Marseillan Plage : Le Printemps en Éclosion !

Dimanche 18 mai 2025, la Place du Marché de Marseillan Plage vibrera aux rythmes des Floralies et d’un marché dédié au bien-être, organisé par Michel BAUTES et l’association Caenis Organisation. Cette manifestation, alliant nature, détente et art de vivre, marquera le début de la saison estivale avec une offre variée pour le corps et l’esprit.

Un Éventail d’activités et de découvertes

Au programme :

Végétaux et art floral : Découverte de fleurs, plantes et aménagements de jardin pour sublimer votre environnement.

Produits bio et cosmétiques naturels : Des stands dédiés à la nutrition saine et aux soins artisanaux.

Bien-être holistique : Massages, yoga, sophrologie et arts divinatoires pour une pause ressourçante.

Animations interactives : Démonstrations et conférences pour apprendre et s’émerveiller.

Infos Pratiques

Date : Dimanche 18 mai 2025, de 9h à 19h.

Lieu : Place du Marché, Marseillan Plage (accès libre).