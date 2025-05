MARSEILLAN - Fête des Voisins et Marché Gourmand : La Capéchade met l'amitié à l'honneur !

La Capéchade célèbre la convivialité avec une Fête des Voisins et un Marché de Producteurs

Les locaux de la Capéchade s’apprêtent à vibrer au rythme de deux événements conviviaux les 23 et 30 mai, où partage et bonne humeur seront au rendez-vous.

Fête des Voisins : un moment chaleureux à partager

Le jeudi 23 mai dès 18h30, la Capéchade ouvre son jardin pour une Fête des Voisins festive et gourmande. L’idée ? Se retrouver entre habitants autour d’un repas partagé, où chacun est invité à apporter un plat salé, un dessert ou une boisson à déguster ensemble. Pour ceux qui souhaitent cuisiner sur place, une plancha sera disponible.

Et parce que la convivialité passe aussi par le jeu, un concours de pétanque est organisé ! Les participants sont priés d’apporter leurs boules : les gagnants repartiront avec une surprise gourmande. Une belle occasion de tisser des liens, de rire et de savourer des moments simples entre voisins.

Marché de Producteurs locaux : le plaisir des produits frais

Le vendredi 30 mai, de 16h à 19h, place au traditionnel Marché de Producteurs de la Capéchade. Comme chaque dernier vendredi du mois, les visiteurs pourront découvrir des produits locaux et artisanaux : fruits et légumes de saison, pain, poissons, viande, miel, plantes aromatiques et bien d’autres délices.

Ce marché s’inscrit cette fois dans le cadre de la Biennale du Temps de l’Étang, une semaine dédiée aux producteurs du Bassin de Thau. Une belle opportunité de soutenir l’économie locale tout en profitant d’une ambiance chaleureuse.

Infos et inscriptions : 07.50.68.06.16

Venez nombreux pour ces deux rendez-vous remplis de partage, de gourmandise et de bonne humeur !