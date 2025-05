CASTELNAU LE LEZ - Soirée Ciné-débat le mardi 20 mai à l'invitation de l'association EPC, Ensemble Pour Castelnau

Mardi 20 mai à 18h au KIASMA, l’Association Ensemble Pour Castelnau, EPC, présentera le film :

« L’Usage du Monde, Voyage entre Nature et Culture » en présence de sa réalisatrice Agnès Fouilleux.

Ce documentaire est une fresque historique sur notre rapport à la nature et au vivant jusqu'aux luttes écologiques actuelles.

Avant le partage d’un verre de l’amitié, la soirée se conclura par un temps d’information sur les conclusions du rapport des commissaires enquêteurs sur le PLUi, Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Parce qu’EPC est mobilisée pour préserver les terres agricoles de Sablassou, les rives du Lez et plus largement, une ville « habitable » malgré le changement climatique, l’association a fait le choix d’inviter la réalisatrice Agnès Fouilleux, pour présenter à Castelnau son dernier film : « L’Usage du Monde, Voyage entre Nature et Culture »

Ce film documentaire est une fresque historique sur notre rapport à la nature et au vivant jusqu'aux luttes écologiques actuelles.

« Raconter, c’est résister », écrivait l’écrivain chilien Luis Sepúlveda.

Selon Télérama, le film est « Une histoire à rebours des discours toujours dominants qui montre que d’autres chemins plus respectueux sont possibles. »

« Un documentaire exemplaire pour rappeler l'urgence de passer d'un rapport de domination à

celui de partenariat avec la nature. » Les Fiches du Cinéma

Agnès Fouilleux : « Le lien entre politique et vivant est probablement celui qu’il nous faudra renouer pour inventer une nouvelle façon d’habiter la terre et de faire société : un nouveau récit, une nouvelle culture. »

Ce film est soutenu par de nombreuses associations environnementales : France Nature Environnement, la LPO, Réseau Paysan de Nature, le GNSA... Il a été projeté dans plus d'une centaine de villes partout en France depuis sa sortie en septembre dernier.

Accueil dès 18h, salle Lagoya. Le film commencera à 18h30, il sera suivi d’un débat avec la réalisatrice Agnès Fouilleux et d’autres invité·es investi·es dans la défense de terres nourricières et d’une alimentation de qualité.

Rendez-vous le mardi 20 mai à 18h au KIASMA - Salle Lagoya – 1, rue de la Crouzette à Castelnau‌