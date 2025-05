Toulouse - Raphaël Pidoux en tournée avec Cello8 dans le Lauragais

Raphaël Pidoux emmène Cello8, l’octuor de Talents & Violon’celles, en concert le 13 juin 2025 dans le cadre du Festival «Musique[s]» à Saint-Félix-Lauragais

Pour les sept talentueux jeunes violoncellistes en fin d’études ou au seuil de leur vie professionnelle, c’est une formidable opportunité d’accéder à la scène et au grand répertoire.

Ce soutien essentiel du fonds de dotation Talents & Violon’celles s’ajoute au prêt d’instruments.

Violoncelliste de renommée internationale et membre du Trio Wanderer, Raphaël Pidoux est aussi directeur artistique et vice-président fondateur en 2010 du fonds de dotation Talents & Violon’celles.

Talents & Violon’celles se donne pour mission de soutenir les musiciens d’avenir par le prêt d’un instrument qui va leur permettre de développer tout leur potentiel : poursuivre leurs études dans les meilleures conditions, se présenter à des concours internationaux, lancer et développer une carrière.

Il a lancé l’octuor Cello8 en 2021, poursuivant ainsi son projet de professionnalisation des jeunes talents qui se succèdent.

Un projet rendu possible par le soutien de Joël Rousseau, Président du Conseil Stratégique du groupe de construction NGE, fidèle mécène de Cello8.

La participation de Cello8 au Festival «Musique[s]»

Raphaël Pidoux et Cello8 se produisent le vendredi 13 juin à 21h dans la cour du château de Saint-Félix-Lauragais. Les sept jeunes violoncellistes de Cello8 jouent sur des instruments de grande facture prêtés par Talents & Violon’celles, avec le soutien de ses mécènes.

La distribution de Cello 8 pour ce concert au Festival «Musique[s]», avec et sous la direction de Raphaël Pidoux :

Élise Comte

Violoncelle de Francis Kuttner

Mécènes Talents & Violon’celles : Shushanik Karapetyan et Joël Rousseau

Enguerrand Bontoux

Violoncelle de Bernardel père

Mécène Talents & Violon’celles : Famille Rosoor

Irène Magloire

Violoncelle de René Quenoil

Mécène Talents & Violon’celles : Bernard Horreaux

Juliette Gaudin

Violoncelle de Léon Bernardel

Mécène Talents & Violon’celles : Edwige Della Valle

Michelle Tang

Violoncelle de Joël Klépal et Jean-Louis Prochasson

Mécene Talents & Violon’celles : Denis Marchand

Soni Siecinski

Violoncelle inversé, construction collective

(Savine Delaporte, Joël Klépal, Antoine Lescombe, Virginie Pezet-Berton, Jean-Louis Prochasson)

Mécène : Talents & Violon’celles

Victor Lancelot Mahé

Violoncelle de Roland Houël

Mécène : Talents & Violon’celles

Le samedi 14 juin à partir de 14h30, sous la halle au centre du village, Soni Siecinski, l’un des sept violoncellistes de l’octuor, animera aux côtés du luthier Toulousain Fabien Peyruc, un atelier à destination des jeunes curieux de découvrir la lutherie et offrira un concert avec la classe de violon du conservatoire de Castelnaudary.

Soni Siecinski est un violoncelliste de 24 ans dont le talent et la détermination ont surmonté de nombreux obstacles. Né avec une malformation à la main gauche, Soni a fait preuve d’une résilience extraordinaire pour atteindre les sommets de la musique classique. Il souhaite, par son parcours, inspirer les musiciennes et musiciens confrontés à un handicap physique :

« Je joue sur un violoncelle de gaucher, chose extrêmement rare, et je le dois à Talents & Violon’celles qui a mis en place pour moi un projet en 2019 pour confectionner cet instrument. C’est une copie d’un violoncelle italien du XVIIIe siècle, qui a été exposé au Musée de la Philharmonie de Paris. Pas moins de cinq luthiers l’ont confectionné, pendant le Festival de la Grange de Meslay. Ce violoncelle m’a permis d’entrer au CNSMDP. Je suis très reconnaissant envers Talents & Violon’celles sans qui cela n’aurait pas été possible. »

« Je veux être considéré comme un musicien porteur de handicap en pleine possession de ses capacités techniques et artistiques. Mon projet, c’est devenir soliste et faire une carrière internationale. Je sais ce que je ferai de ma notoriété dans les années qui viennent : faire bouger les lignes, qu’aucune personne en situation de handicap ne soit plus bridée dans son ambition de devenir musicien professionnel. Qu’elle sache que c’est possible et que son chemin puisse être facilité. »

Cello8, un formidable vecteur de progrès pour les jeunes talents, au service du répertoire

8 violoncelles pour une vocation essentielle

Cello 8, l’octuor de Talents & Violon’celles (mécénat Joël Rousseau), se donne pour vocation de permettre à des jeunes talents soutenus ou ayant été soutenus par le fonds de dotation Talents & Violon’celles de gagner en expérience de la scène et en visibilité professionnelle.

L’octuor et ses multiples polyphonies, à mi-chemin entre un quatuor à cordes et un petit orchestre à cordes, est la formation idéale pour mettre en valeur le plus grand nombre de jeunes violoncellistes.

Raphaël Pidoux, cofondateur, vice-président et directeur artistique de Talents & Violon’celles, explique : « Pour les jeunes violoncellistes que nous soutenons par le prêt d’instruments, participer à l’Octuor Talents & Violon’celles, c’est l’opportunité de se produire en concert de façon professionnelle, d’enregistrer, de rencontrer des spécialistes du monde musical, qu’il s’agisse de producteurs de concerts, de programmateurs de la scène musicale, de journalistes, etc. Ainsi, nous les accompagnons un cran plus loin. Et chaque fois qu’ils jouent, ils mettent en valeur l’extrême richesse de la création de la lutherie contemporaine française auprès du public. »

Juliette Gaudin témoigne :

« Quand j’ai joué ce violoncelle pour la première fois j’ai tout de suite su que je le voulais. Quelle différence sonore par rapport au mien ! J’avais besoin d’un instrument comme celui-là pour passer un palier et n’avais pas les moyens de financer un violoncelle si onéreux.

J’ai de multiples projets ! Continuer la musique de chambre avec le trio que j’ai co-créé, être soliste, poursuivre le violoncelle baroque, car la musique ancienne m’intéresse énormément, ainsi que la direction d’orchestre, à laquelle je me forme.»

Une formation, évolutive par nature, qui interprète un répertoire « augmenté » !

La composition de l’Octuor Cello8 a une vocation évolutive, en fonction du cursus des jeunes violoncellistes, de leurs projets, de leur disponibilité géographique, du prêt d’instrument Talents & Violon’celles en cours, ceci pour accompagner le maximum de jeunes musiciens et musiciennes tout en créant sur la durée une dynamique de groupe et un projet artistique ambitieux.

Les potentialités musicales de cet octuor de violoncelles sont remarquablement mises en valeur par les transcriptions que le grand violoncelliste Roland Pidoux a réalisées pour lui. Cet apport de nouveau répertoire est fait pour être écouté mais aussi partagé, puisque l’essentiel des partitions pour huit violoncelles sont ou seront disponibles à un prix très modique sur www.talentsetvioloncelles.com.

Joël Rousseau, mélomane engagé pour l’Octuor de Talents & Violon’celles

Joël Rousseau, Président du Conseil Stratégique du groupe de construction NGE qu’il a fondé, soutient l’Octuor de Talents & Violon’celles depuis 2022 et a financé son premier enregistrement, paru chez Mirare.

Mécène privé philanthrope, altruiste et mélomane, il conçoit sa démarche de mécénat comme un acte incontournable en direction de jeunes qui doivent être aidés, qu’il s’agisse de futurs ingénieurs ou de jeunes violoncellistes en devenir.

Généreux bienfaiteur de Talents & Violon’celles depuis 2018, il a immédiatement adhéré au projet. Il témoigne : « J’y ai retrouvé toutes les valeurs qui m’animent. Mettre ensemble la transmission, le talent, le patrimoine, la culture, c’est une idée formidable, parfaitement lisible, qui crée du sens et fait de nous des passeurs. »

Joël Rousseau a mécéné la construction de quatre violoncelles et de quatre archets qui enrichissent le fonds de Talents & Violon’celles depuis 2019. C’est un de ces violoncelles, construit par le grand luthier Francis Kuttner, que joue Élise Comte au sein de Cello8. Ce prêt lui a été accordé en septembre 2023.



Avec Marie-France Giret au CRR de Paris, Elise Comte développait déjà sa passion pour la musique de chambre, notamment en trio avec piano et en quatuor à cordes. Puis au CNSMDP, elle fonde le Quatuor Zied et le Trio Kundera avec qui elle se produit régulièrement en concert. Elle bénéficie des conseils de François Salque, Louis Rodde, Jean Sulem, et du Quatuor Danel avec qui elle étudie à la NSKA au sein du Quatuor Zied. Elle fait également partie du Duo EØS violoncelle-accordéon depuis 2023.

« Cet instrument m’aide à pousser beaucoup plus loin la recherche de sonorités différentes et de projection, qui sont des paramètres indispensables dans le jeu de chambriste et de soliste. »

Enguerrand Bontoux raconte :

« J’ai la chance de jouer un violoncelle assez exceptionnel qui a été confectionné par Pierre-Auguste Bernardel, un luthier français de la fin du XIXe siècle. Il fait partie des instruments d’excellence de la lutherie française.

évidemment, je n’aurais jamais pu imaginer jouer un instrument d’une telle qualité un jour. Il m’est prêté par Talents & Violon’celles. Il a une sonorité, un timbre, qu’il est très rare de trouver sur un violoncelle.

Je suis extrêmement reconnaissant à Talents & Violon’celles de me donner cette opportunité. »

La tournée estivale de Cello8 en 2025

Depuis sa création en 2021, Cello8 s’est produit sur de nombreuses scènes et festivals, en France comme à l’étranger : citons La Folle Journée de Nantes, la Cello Biennale Amsterdam, le Festival International de Violoncelle de Beauvais, le Festival de Melle, le Festival Pablo Casals de Prades, le Beaulieu Classic Festival – Beaulieu-sur-mer, le Festival L’Ecrin musical, Le Musée des Invalides, et bien d’autres encore.

En 2025, après une participation à La Folle Journée de Nantes et un concert au Musée des Invalides, Cello8 poursuit sa route avec une jolie programmation estivale :

13 juin : Festival Musique[s] à Saint-Félix-Lauragais (31)

2 juillet : Château de Chambord (41)

8 juillet : Festival Rosa Musica

29 juillet : Fondation Carmignac – Porquerolles (83)

31 juillet : Festival de la Vézère (19)