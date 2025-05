Balma - Occitanie > Cultura devient le plus grand atelier créatif de France jusqu'au 1er juin !

Avis à celles et ceux qui ont toujours rêvé de peindre à l’aquarelle, de découvrir l’art de la mosaïque, de dessiner, de modeler ou encore de broder : chez Cultura en Occitanie, c’est le moment ou jamais de se lancer !

Jusqu'au 1er juin, Cultura, marque majeure des activités créatives et libraire de référence, transforme ses magasins en Occitanie en un immense atelier créatif. De nombreux ateliers, 10 techniques créatives proposées, des animateurs expérimentés, une offre tarifaire à ne pas manquer… Tout est réuni pour révéler sa fibre artistique, en toute simplicité.

Manque de temps ? Offres peu accessibles ? Peur de ne pas être à la hauteur ? Cultura balaie les idées reçues et rend les pratiques créatives accessibles à tous, adultes comme enfants :

- Des ateliers programmés du lundi au vendredi en début ou fin de journée, et toute la journée les mercredis et samedis,

- Des cours ludiques et accessibles pour découvrir l’aquarelle, la jesmonite, la mosaïque, le dessin, la broderie, la marqueterie de paille, la peinture acrylique, la customisation sur bois, le modelage ou encore la Cricut,

- Des animateurs passionnés pour guider chaque participant pas à pas, dans une ambiance conviviale et propice à l’épanouissement créatif.

Sans oublier une offre découverte à prix mini ! Pendant toute la durée de l’opération, les ateliers d’une durée de 2h sont proposés au tarif unique de 20 €, fournitures, outils et consommables inclus. Pour permettre un accompagnement de qualité, les places sont limitées à 6 à 8 participants par atelier.

À noter : tout au long de l’année, Cultura propose une large gamme d’ateliers et de cours accessibles à tous, débutants ou passionnés, avec une pédagogie adaptée et un accompagnement personnalisé ! On peut ainsi découvrir et approfondir diverses disciplines artistiques et créatives : peinture, dessin, couture, musique…

Pour consulter le programme complet, rendez-vous ici.