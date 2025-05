MARSEILLAN - Marseillan passe la seconde avec un tournoi Mario Kart déjanté le 17 Mai

Marseillan — Le samedi 17 mai 2025, la médiathèque La Fabrique se transforme en véritable circuit de course pour accueillir un événement aussi insolite que festif : un tournoi Mario Kart, entre consoles de jeux et karts à pédales. Organisé en partenariat avec Hérault Sport, cet événement gratuit promet une journée mémorable placée sous le signe du rire, de la vitesse et du partage intergénérationnel.

Dès 10h, les participants — âgés de 8 ans et plus — s’affronteront manette en main sur les consoles Nintendo Switch, Wii et Wii U. Installés au premier étage de la médiathèque, ils devront faire preuve de réflexes et de stratégie pour dominer la piste virtuelle... avant de passer à la réalité !

Car l’après-midi réserve une surprise de taille : les mêmes joueurs quitteront les pixels pour enfourcher de vrais karts à pédales au Parc de Tabarka. De 14h à 17h, la compétition continue, cette fois en transpirant un peu plus, mais toujours dans la bonne humeur. Un clin d’œil amusé à la manière dont les jeux vidéo peuvent aussi rimer avec activité physique.

Une seule règle : être présent toute la journée. Le tournoi se veut complet, ludique et sportif, et surtout ouvert à tous les passionnés de Mario, qu’ils soient jeunes ou nostalgiques. L’occasion rêvée de voir qui, de Luigi, Peach ou Bowser, sommeille en vous !

Inscription obligatoire au 04 67 01 73 14 — les places sont limitées, alors ne laissez pas passer la ligne de départ !

Faites chauffer la gomme, Marseillan entre en mode turbo !