OCCITANIE - Les pensions de famille ouvrent leurs portes en Occitanie à l'occasion de la 5e Semaine nationale des pensions de famille

5ème édition de la Semaine nationale des pensions de famille coorganisée par l’Unafo, la Fondation pour le Logement des défavorisés (ex-Fondation Abbé Pierre), la Fédération des acteurs de la Solidarité, Soliha, la Fapil et la fédération Habitat et Humanisme.

Cette initiative inter-associative - soutenue par le Ministère chargé du Logement - se manifeste par l’organisation de manifestations locales, incluant la participation des personnes logées en pension elles-mêmes. Auprès notamment des acteurs locaux, des élu(e)s et du grand public, elle participe à la connaissance, à la reconnaissance et au développement des pensions de famille sur tout le territoire.

Destinées à des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile l’accès à un logement ordinaire, les pensions de famille et résidences accueil sont particulièrement adaptées pour les personnes ayant connu un long parcours d’exclusion.

Cette année, hôtes et résidents proposeront à nouveau des événements conviviaux, festifs et instructifs - portes ouvertes avec visites, repas partagés, activités culturelles, inaugurations, conférences-débats - partout en France afin d’aller à la rencontre de leurs voisins et des acteurs de leur région.

Parmi les événements organisés en Occitanie :

Mardi 20 mai à Montpellier : Portes Ouvertes Pension de famille frères Grimm, 56 Allee des Frères Grimm, 34070 Montpellier - Organisé par : Habitat et Humanisme

Mardi 20 mai à Tarbes : Création d’une fresque collaborative, 10 quater rue Jean Larcher, 65000 Tarbes - Organisé par : UDAF

Mercredi 21 mai à Blagnac : Journée Portes Ouvertes aux Nymphéas, 14 rue Maurice Utrillo, 31700 Blagnac - Organisé par : ADOMA

Mercredi 21 mai à Toulouse : Animation musicale et buffet, 22 rue Ambroise Thomas, Toulouse 31400 - Organisé par : Association Le Relais - Pension de famille Ambroise Thomas

Mercredi 21 mai à Montpellier : Portes ouvertes Pension de famille Saint Louis, 7 rue Saint Louis, Montpellier 34000 - Organisé par : Association GAMMES

Mercredi 21 mai à Montpellier : Portes ouvertes Pension de Famille Fermaud Merci, 6 Rue Pierre Fermaud, 34070 Montpellier - Organisé par : ADOMA

Jeudi 22 mai à Lezan : Apéritif déjeunatoire à la Maison d’A Côté, 58 chemin de Sauve, 30350 Lezan - Organisé par : Association La Gerbe

Jeudi 22 mai à Assier : La bouturothèque d’Assier, 69 rue de la Doline, Assier 46320 - Organisé par : Résidence accueil « Les Causses Du Quercy »

Vendredi 23 mai à Nîmes : Journée portes ouvertes en fête, 137 impasse Du Château Silhol, 30000 Nîmes - Organisé par : SPAP « Lumière et vie »



La liste complète des événements ici : https://www.pensionsdefamille.org/#mapEvent

* Une pension de famille de famille est un logement destiné à des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile l’accès à un logement ordinaire.

Dans une pension de famille, la personne logée trouvera “une atmosphère familiale”.

Il ne s’agit donc pas d’accueillir des familles mais de proposer à des personnes en difficulté et souvent seules, un logement dans un cadre de vie collective à taille humaine, en les accompagnant pour leur permettre de se sentir chez elles et de recréer des liens avec les autres. Il s’agit ainsi de pouvoir être chez soi mais pas tout seul.

Le logement est autonome et durable. Il permet à celui qui l’occupe de renouer progressivement, à son rythme, avec l’usage d’un logement privatif.

La pension de famille est de petite taille pour pouvoir offrir un lieu de vie chaleureux.

Elle possède également des espaces collectifs auxquels les résidents ont accès, et de taille suffisamment importante pour permettre la tenue d’activités collectives.

Enfin, la pension de famille est animée par des hôtes, dont la présence garantit aux résidents un soutien dans leurs démarches individuelles et l’organisation d’une vie collective. Cette présence quotidienne de l’hôte est primordiale car elle offre un accompagnement social spécifique basé sur l’écoute et la convivialité.