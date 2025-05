Frontignan - Félicitations au nouveau président… en espérant qu'il le soit vraiment !

Félicitations au nouveau président… en espérant qu’il le soit vraiment

Félicitations à Loïc Linarès pour son élection à la présidence de Sète Agglopôle Méditerranée. Trois tours de scrutin, une majorité relative, et le soutien d’un appareil politique qui prétend incarner le renouveau. Tout cela pour, espérons-le, autre chose qu’un simple changement de fauteuil.

Mais à quoi devons-nous nous attendre réellement ?

Va-t-il remettre en cause tous les projets en cours au nom d’une doctrine écologique rigide ? Va-t-il freiner les aménagements structurants que le territoire attend depuis des années ?

Et surtout, va-t-il poursuivre dans la voie inquiétante tracée par son maire à Frontignan, qui semble prêt à vendre le bassin de Thau à Montpellier voire au plus offrant, quitte à en sacrifier l’identité et l’équilibre ?

Ou bien saura-t-il faire preuve de discernement et d’équilibre ? Sera-t-il le président de la concorde, du dialogue et de l’action raisonnée ?

Car les beaux discours sur la durabilité ne suffisent plus.

J’attends personnellement – comme beaucoup – que la première pierre de la future piscine municipale soit posée avant la fin du mandat. Pas une promesse, pas un PowerPoint, pas un comité de pilotage.

Une première pierre. Du concret.

Si cette réalisation, attendue, planifiée, budgétée, n’aboutit pas, alors cette présidence n’aura été qu’un mandat de plus pour ne rien faire ! Une parenthèse politique creuse, sans vision ni impact.

Monsieur Linarès dit vouloir incarner une nouvelle dynamique. Très bien.

À lui de prouver qu’il est capable de faire autre chose que présider : agir.

Bon courage à lui… il va en avoir besoin.

Thibaut CLÉRET