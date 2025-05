FRANCE - Icons & Diamonds, la nouvelle exposition de l'artiste JISBAR

L’exposition « Icons & Diamonds », qui se tiendra à la galerie OA Fine Art, nouvelle adresse arty de Saint-Germain-des-Prés, dévoilera une série inédite de 8 œuvres Diamond Dust, conçues spécialement pour cette occasion - une grande première dans le parcours artistique de JISBAR.

JISBAR, l’artiste contemporain français dont les œuvres sont exposées aux quatre coins du monde, présentera à Paris un ensemble d’œuvres réalisées avec la spectaculaire technique du « Diamond Dust », héritée du Pop Art et popularisée par Andy Warhol. Ce procédé rare consiste à saupoudrer de verre broyé sur la toile, créant ainsi des reflets mouvants, une texture brillante et une lumière vivante au cœur même de l’œuvre.

« Le Diamond Dust sublime l’œuvre. Chaque reflet, chaque éclat devient vivant » déclare JISBAR.

Mais ce n’est pas tout : Ce solo show marquera également l’introduction de nouvelles toiles dans l’univers plus traditionnel de l’artiste, revisitant avec audace ses icônes fétiches, entre culture urbaine, figures mythiques et codes du luxe. Une sélection vibrante, puissante, toujours fidèle à sa patte pop-street.

Un rendez-vous précieux, dans un lieu confidentiel, pour une exposition qui brille autant que son créateur.

À propos de JISBAR

Né en 1989, JISBAR est un artiste français dont l’univers singulier fusionne l’héritage des grands maîtres de l’histoire de l’art avec l’énergie vibrante de la pop culture et du street art. S’inscrivant dans la mouvance du pop-street art, son travail se distingue par une approche résolument contemporaine qui revisite les icônes artistiques à travers un prisme urbain, coloré et empreint de modernité. D’une toile à l’autre, JISBAR déconstruit et réinvente les chefs- d’œuvre de Botticelli, Léonard de Vinci, Michel-Ange ou encore Frida Kahlo, les intégrant à un langage visuel puissant, où se côtoient des références à la mode, au luxe, au sport et à la musique. Son style, immédiatement reconnaissable, mêle gestuelle instinctive, détails graphiques et typographies audacieuses, créant une lecture inédite de l’art classique en dialogue avec les codes de notre époque. Présent sur la scène artistique internationale, il expose dans des galeries et foires prestigieuses à New York, Venise, Singapour, Genève ou encore Dubaï, captant l’attention des collectionneurs et des amateurs d’art contemporain du monde entier. JISBAR est un artiste en constante évolution, repoussant sans cesse les limites de son art à travers des projets innovants mêlant peinture, digital et collaborations exclusives ce qui lui permet à chaque collaboration d’explorer les ponts entre tradition et modernité, confirmant son statut d’artiste incontournable du paysage contemporain. Plus d’informations https://www.jisbar-art.com/