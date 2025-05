La Moisson des Brasseurs est de retour les 20, 21 et 22 juin prochains en Occitanie

La Moisson des Brasseurs est de retour en Occitanie pour sa 14e édition les 20, 21 et 22 juin prochains. Ce rendez-vous est l’occasion pour le grand public d’aller à la rencontre des brasseurs de la région et de découvrir les méthodes de fabrication de la bière. 8 brasseries de la région participent à l’opération cette année.

Une filière ancrée dans les territoires

Chaque Français vit à moins de 30 km de l’une des 2 500 brasseries françaises. Ce maillage territorial exceptionnel fait de la France le 1er pays européen en nombre d’entreprises. Une diversité que l’on retrouve dans la grande variété des bières proposées : IPA, stouts, bières de blé, ambrées, de garde, aromatisées, sans alcool...

Cette année, 8 brasseries de la région ouvrent leurs portes au grand public le temps d’un week-end pour que la production de bière n’ait plus de secret pour les Français. Au programme : visites, dégustations et des ateliers pour découvrir un savoir-faire, des produits et des recettes uniques.

La brasserie au cœur de l’écosystème agricole

Céréales maltées, orge brassicole, houblon, la filière brassicole française est au cœur d’un écosystème structuré et dynamique. Grâce à leur implantation au cœur des territoires, les brasseurs s’approvisionnent au plus de près de leurs sites de production en matières premières agricoles.

La Moisson des Brasseurs ce sont aussi des rencontres et un état d’esprit ancré dans la culture brassicole, car la bière est avant tout une histoire de femmes et d’hommes engagés au quotidien pour l’excellence et le goût.

8 brasseries participantes en Occitanie :

La Brasserie du Larzac (12) La Blaquière – 12100 Millau Pour plus d’informations : https://biere-tourisme.fr/brasserie/la-brasserie-du-larzac/

Brasserie Peyrelade (12) Route des Gorges du Tarn – 12640 Boyne Pour plus d’informations : https://biere-tourisme.fr/brasserie/brasserie-peyrelade/

Brasserie Artisanale Ratz (46) 725, route de Saint-Exupéry – 46230 Fontanes Pour plus d’informations : https://biere-tourisme.fr/brasserie/brasserie-ratz-2/

Brasserie Artisanale du Roussillon - B.A.R. (66) 2 rue Edouard Belin – 66600 Rivesaltes Pour plus d’informations : https://biere-tourisme.fr/brasserie/brasserie-artisanale-du-roussillon-b-a-r/

Brasserie Oppidum (34) 46 cours Belfort – 34310 Capestang Pour plus d’informations : https://biere-tourisme.fr/brasserie/brasserie-oppidum/

Brasserie Zoobrew (34) 185 avenue Blaise Pascal – 34170 Castelnau-le-Lez Pour plus d’informations : https://biere-tourisme.fr/brasserie/brasserie-zoobrew/

Brasserie La Gorge Fraiche (34) 2 Avenue Joseph Lazare – 34500 Béziers Pour plus d’informations : https://biere-tourisme.fr/brasserie/brasserie-la-gorge-fraiche/

3 Brasseurs – Béziers (34) 21 avenue de la voie domitienne – 34500 Béziers Pour plus d’informations : https://biere-tourisme.fr/brasserie/3-brasseurs-beziers/