Montpellier - Il y a 90 ans, Montferrier devenait Montferrier-sur-Lez

Le 13 mai 1935, le Président de la République approuve le changement de nom de la

commune. Trop de courrier se perdait à Montpellier ou en Ariège... 90 ans, un anniversaire qui vaut bien deux marraines !

De mémoire ancestrale, Montferrier a toujours été situé sur les rives du Lez. Mais le nom de la rivière n’est venu renforcer l’identité de la commune que le 13 mai 1935, il y a exactement 90 ans.

Pour sceller l’histoire, l’information a été publiée au Journal Officiel : « Par décret du Président de la République, en date du 13 mai 1935, rendu sur le rapport du ministre de l’Intérieur, la commune de Montferrier, canton de Montpellier, département de l’Hérault, est autorisée à porter à l’avenir le nom de Montferrier-sur-Lez ».

En publiant ce décret, non seulement l’Etat accède à la demande du maire de Montferrier de l’époque, mais il grave dans le marbre les deux traits d’union que les Montferriérains n’avaient pas expressément réclamés. Plus qu’une coquetterie orthographique, ces traits d’union deviennent aujourd’hui un véritable symbole...



Reste la question : pourquoi cette commune d’environ 650 habitants à l’époque éprouvait-elle impérativement le besoin de modifier son nom historique ?

Il faut remonter au 17 mai 1933 pour comprendre cette mesure.

Ce jour-là, le conseil municipal de Montferrier écrit au préfet de l’Hérault. « Dans sa séance, le conseil considérant qu’un grand nombre de lettres adressées à la Mairie de Montferrier finit... à la Mairie de Montpellier, qu’il en résulte, pour des lettres parfois très urgentes, un retard de trois à quatre jours, demande à M. le Préfet s’il ne serait pas possible de modifier la dénomination actuelle du village et de lui donner désormais celle de ‘’Montferrier sur Lez’’ ». Les élus ajoutent que d’autres courriers se perdent en Ariège puisqu’il existe un village homonyme, tout près du château de Montségur.



C’est ainsi que deux ans plus tard, le 13 mai 1935, le Montferrier de l’Hérault devient Montferrier-sur-Lez.

Cet anniversaire, l’association Montferrier Avenir souhaite le célébrer en toute convivialité. Sur fond de clin d’œil à l’histoire, un pot de l’amitié et un gâteau d’anniversaire seront partagés dans un lieu privé, ce lundi 12 mai 2025, à partir de 18h30. Plusieurs dizaines d’invités, toutes et tous amoureux de leur village, sont attendues.

Dernière minute : Madeleine et Arlette, deux Montferriéraines nées l’année du changement de nom

souffleront ensemble les bougies de « Montferrier la renommée ». Deux marraines pour un anniversaire, on ne pouvait espérer mieux comme authentiques « traits d’union » entre les générations.