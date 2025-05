FRANCE - Faire du sport avec Sport 2000 et Nike

Présentation de l'événement

L’événement Sport 2000 Champions, qui est renouvelé pour la troisième année consécutive a pour ambition de promouvoir l’activité physique chez les enfants de 6 à 11 ans, en leur proposant une journée d’ateliers sportifs et ludiques.

L’idée est d’encourager les plus jeunes à bouger, à découvrir de nouvelles disciplines, et peut-être même à se passionner pour l’une d’elles. Nous pensons que cette opération est une belle opportunité pour mobiliser les familles autour d’un message fort : bouger dès le plus jeune âge, c’est essentiel.

Les informations pratiques

Nous donnons rendez-vous aux participants sur le parking des magasins Sport 2000 de 10h à 13h puis de 14h à 18h30.

Voici les différentes dates :

Lattes : 24 mai

Carcassonne : 31 mai

Gourdan et Bain-de-Bretagne : 7 juin

Voiron et Trégueux : 14 juin

Clermont Ferrand : 21 juin

Pour s'inscrire il suffit de remplir le formulaire en ligne sur la ville de son choix juste ici : https://www.sport2000champions.com/

Organisé en partenariat avec Nike, l’événement est gratuit, sur inscription via un lien dédié, et permet aux enfants de repartir avec descadeaux Nike