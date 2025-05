MARSEILLAN - Marseillan accueille les Trophées de la Danse : l'excellence au bout des pointes

Marseillan accueille les Trophées de la Danse : l'excellence au bout des pointes

500 talents réunis à Marseillan et Sérignan pour un concours d’exception

L’association Lun’art Natezia, présidée par Natacha Sikora, s’apprête à faire rayonner l’univers de la danse dans notre région avec l’organisation des Trophées de la danse – Édition 2025, un concours devenu une véritable référence au niveau national et désormais ouvert à l’international. L’événement aura lieu le samedi 31 mai à la salle Paul Arnaud de Marseillan et le dimanche 1er juin à La Cigalière de Sérignan, à partir de 14h30.

Ce concours d’envergure réunit 500 danseurs issus de 30 écoles venues de Lille à Cannes, avec pas moins de 120 chorégraphies réparties sur les deux jours. Tous les styles y sont représentés : danse classique, jazz, contemporain, hip hop, street dance, dans une ambiance à la fois festive et rigoureuse.

L’excellence de la formation locale

Basée à Marseillan, l’association Lun’art Natezia forme 30 jeunes danseuses âgées de 6 à 19 ans, à raison de 6 heures de cours par semaine en jazz et contemporain. L’enseignement repose sur une pédagogie exigeante et bienveillante, portée par Natacha Sikora, professeure locale engagée, et Pénélope Vanelle, danseuse professionnelle et chorégraphe venue de Paris, qui intervient deux fois par mois pour perfectionner la technique des élèves.

La section hip-hop est quant à elle animée par Gilles Sikora, technicien et formateur mix/scratch, qui contribue à l’ouverture artistique de l’association.

Une reconnaissance nationale et internationale

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Les élèves de Lun’art Natezia se sont illustrées à Charleville-Mézières (médaille d’or et de bronze), à Lavérune (médaille d’or en solo, médaille d’argent en duo) et plus récemment au San Remo Dance Festival où la jeune Rose Paiola, 11 ans, a remporté la meilleure note toutes catégories confondues, devançant des concurrents internationaux.

Ces performances exceptionnelles confirment la qualité de l’enseignement artistique dispensé à Marseillan et renforcent la légitimité de l’association à organiser un concours de cette ampleur.

Des jurés prestigieux pour une édition 2025 ambitieuse

La crédibilité du concours repose aussi sur un jury de haut niveau composé de figures reconnues du monde de la danse :

Pénélope Vanelle (Paris),

Roberta Fontana (Rome),

Fabrizio Santi (Rome),

Delphine Thelliez (Lille),

Brigitte Lipari (Tarascon).

Ils auront la tâche délicate d’évaluer les performances de jeunes artistes venus de toute la France.

Un appel au public : tous à Marseillan le 31 mai !

Les habitants de Marseillan et des alentours sont chaleureusement invités à venir nombreux soutenir ces jeunes talents, en particulier le samedi 31 mai à la salle Paul Arnaud, pour applaudir les prestations des plus jeunes (4 à 13 ans). L’entrée du public promet une immersion rare dans l’univers de la danse artistique, avec une atmosphère conviviale et professionnelle.