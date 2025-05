MARSEILLAN PLAGE - Marseillan célèbre ses héros invisibles : le banquet du cœur du Loup Marseillanais

Une vague de solidarité et de fraternité au Lup Marseillanais

Ce dimanche 11 mai 2024, le centre aéré de Marseillan a vibré au rythme des rires et des échanges chaleureux, accueillant un événement aussi généreux qu’inédit. L’association Le Loup Marseillanais, connue pour son amour de la pêche en mer, a une nouvelle fois prouvé que sa passion s’étend bien au-delà des filets et des bateaux. En organisant un repas festif, elle a tissé un pont entre ses membres et ceux qui, chaque jour, œuvrent dans l’ombre pour soutenir les plus démunis.

Au menu de cette journée ? Bien plus que des plats savoureux préparés avec soin par les bénévoles de l’association du Loup Marseillanais et animé par le duo “Si on chantait” .

Le Loup Marseillanais a choisi d’honorer une douzaine de héros locaux : les bénévoles des Restos du Cœur. Ces hommes et femmes, dont le dévouement nourrit littéralement des centaines de personnes, ont été mis à l’honneur pour leur engagement sans faille. Une manière pour les pêcheurs de rappeler que la solidarité, comme la mer, ne connaît pas de frontières.

Ambiance garantie avec des animations musicales entraînantes, des discussions passionnées et des moments d’émotion partagés.



L’événement a permis de resserrer les liens entre deux mondes qui, au fond, partagent les mêmes valeurs : l’entraide, le partage et l’amour du territoire.

Cette initiative, bien plus qu’un simple repas, s’inscrit dans une démarche durable de soutien aux acteurs locaux. Elle rappelle que derrière chaque association se cachent des cœurs battants, prêts à se mobiliser pour ceux qui en ont besoin. Gageons que cette journée ne soit qu’un premier chapitre d’une longue série de collaborations.