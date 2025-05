SAINT GILLES - DOYA, Flamenco électro latino le 13 juin à Saint Gilles

DOYA, Flamenco électro latino

DOYA, c’est l’histoire de deux sœurs, Marina et Melissa, unies par une sensibilité musicale unique : elles ont grandi dans un univers multiculturel où le flamenco a forgé leur identité artistique tout en laissant place à l’exploration de nouveaux horizons sonores.

Passionnées de musique depuis leur enfance, elles maîtrisent des instruments tels que le violon, le saxophone et les percussions.

En 2018, elles créent DOYA, un duo explosif qui mêle voix puissantes, sonorités latines,vibes pop et touches électroniques. Leur style unique, à la fois authentique et avant-gardiste, séduit un public international en quête d’émotions et de fraîcheur.

DOYA a enflammé les scènes d’Espagne, de France et du Portugal, se produisant dans des lieux prestigieux comme la Salle Pleyel et plusieurs Zéniths. En 2023, leur passage à "The Voice" France a boosté leur visibilité, avant un triomphe en festivals, dont une prestation inoubliable au Lollapalooza à Paris.