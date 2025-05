SÈTE - Sète a changé de maire, l'Agglopôle en suspens : Marquès élu, Majourel favori

Sète change de maire, l’Agglopôle en suspens : Marquès élu, Majourel en attente

Sète a un nouveau maire : Hervé Marquès. L’ancien adjoint aux sports de François Commeinhes a été élu ce lundi 12 mai lors d’un conseil municipal exceptionnel, tenu dans une salle Tarbouriech étouffante et comble. Ce changement de tête intervient dans un contexte de crise, après la démission forcée de François Commeinhes, condamné par la justice pour détournement de fonds publics.

Présidée par la doyenne Elyane Sarda, la séance a abouti à l’élection de Marquès avec 32 voix sur 50, face à Blandine Authié (5 voix bien qu’elle ne soit pas candidate), 4 bulletins blancs et 2 nuls. Le nouveau maire a immédiatement appelé à l’apaisement et à l’unité :

« Ma priorité sera d’apaiser, de rassembler et de continuer à faire rayonner Sète », a-t-il déclaré devant l’assemblée.

Un moment d’émotion et de reconnaissance

Visiblement ému, Hervé Marquès a tenu à adresser une pensée personnelle : « Je pense à ma famille, à mes amis, à ceux qui m’ont toujours soutenu. »

Ce moment d’intimité, salué par les applaudissements de l’assemblée, a renforcé la solennité de l’instant. Le nouveau maire a également souhaité faire applaudir François Commeinhes , saluant « son engagement, son écoute et sa loyauté » au sein de la majorité municipale. Un moment de reconnaissance rare, qui a été suivi avec chaleur par l’auditoire.

Des propositions pour un nouvel élan démocratique

Dans une prise de parole posée mais déterminée, Sébastien Denaja a saisi l’occasion pour formuler des propositions concrètes :

« Il faut que les conseils municipaux se tiennent dans des lieux accessibles au public, pour que les Sétois puissent assister, voir, entendre et participer au débat démocratique. »

Un appel à plus de transparence et de proximité, qui traduit la volonté d’une partie de l’opposition d’engager un tournant dans les pratiques municipales, au-delà du simple changement de maire pour les dix prochains mois a t il précisé

Mais à peine élu, Hervé Marquès doit déjà faire face à un enjeu d’ampleur intercommunale : l’élection du nouveau président de Sète Agglopôle Méditerranée, prévue mardi 13 mai à Villeveyrac.

Une présidence d’Agglo en jeu

Jean-Guy Majourel, premier vice-président de l’Agglo et conseiller municipal sétois, devrait représenter la candidature de la continuité, avec le soutien affiché de Marquès. Toutefois, cette option ne fait pas consensus.

Face à lui, Loïc Linarès, élu frontignanais et vice-président en charge des transitions écologiques, ambitionne de porter une rupture politique. Porté par une partie de l’opposition, Linarès espère rassembler au-delà de son camp, fort de son bilan en matière d’aménagement durable, de transition énergétique et de maîtrise des risques.

La position sétoise à l’Agglo reste toutefois fragile : sur 50 élus, seuls 14 appartiennent à l’ancienne majorité de Commeinhes. La victoire de Majourel est donc loin d’être assurée.

Autre nom évoqué, celui de Thierry Baëza, maire de Mèze, apprécié pour sa liberté de ton. S’il reçoit de nombreux soutiens, il a pour l’instant écarté l’hypothèse de sa candidature, préférant jouer les influenceurs discrets dans les coulisses.

Enfin, en cas de duel Majourel/Linarès, l’union des droites pourrait dégainer une candidature alternative, comme celle de Gérard Prato, conseiller municipal de Frontignan.

Un avenir politique en recomposition

Entre le changement à la tête de la mairie de Sète et l’incertitude sur la présidence de l’Agglopôle, c’est tout l’équilibre politique du bassin de Thau qui semble prêt à basculer. L’élection de mardi pourrait marquer une rupture profonde ou consolider un héritage déjà contesté.