BASSIN DE THAU - Drame en Méditerranée : le corps d'un ostréiculteur retrouvé entre Sète et Marseillan

Article : Intervention des sapeurs-pompiers de l’Hérault après la découverte d’un bateau abandonné entre Sète et Marseillan

(D’après un communiqué du SDIS Hérault)

Sète, Hérault – Ce matin, peu après 11 heures, les sapeurs-pompiers du SDIS 34 ont été mobilisés par le CROSSMED (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée) pour une mission de reconnaissance urgente le long du littoral entre Sète et Marseillan. L’intervention faisait suite à la découverte inquiétante d’un bateau appartenant à un ostréiculteur local, retrouvé vide et sans son propriétaire.

Une recherche coordonnée entre air et mer

Dès la réception de l’alerte, le Dragon 34 – hélicoptère spécialisé du SDIS 34 – a été déployé pour quadriller la zone côtière, accompagné d’une embarcation des sapeurs-pompiers. Les équipes ont concentré leurs efforts sur le trait de côte et les eaux avoisinantes, dans l’espoir de localiser le propriétaire du bateau. Après plusieurs heures de recherche, c’est finalement la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) qui a retrouvé le corps sans vie de l’individu, dont le décès a été confirmé par le médecin du dispositif départemental (D34).



Les circonstances exactes de l’accident restent pour l’heure indéterminées, et aucune information supplémentaire n’a été communiquée sur l’identité de la victime qui pourrait etre un ostreiculteur de Loupian.

Une intervention sous le signe de l’urgence et de la collaboration

Les services de secours ont souligné la rapidité de la coordination entre les différentes entités impliquées : « L’activation du Dragon 34 et la synergie avec la SNSM ont permis de couvrir une large zone en un temps record. Malheureusement, le pronostic vital de la personne n’a pas pu être sauvegardé », a indiqué un porte-parole du SDIS 34.

Enquête en cours et appel à témoins

Une enquête a été ouverte pour élucider les causes de ce drame. Les autorités n’excluent aucune piste, qu’il s’agisse d’un accident, d’un malaise ou d’autres facteurs. Les témoignages des personnes présentes sur la zone ce matin pourraient s’avérer précieux pour reconstituer le scénario.

Rappel des consignes de sécurité en mer

Le SDIS 34 rappelle l’importance de signaler toute situation anormale en mer via le 196 (numéro d’urgence dédié au sauvetage maritime) et de vérifier systématiquement les conditions météorologiques avant de naviguer.

Photo d illustration SNSM Meze