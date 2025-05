Gard - Pour sa 2ème saison d'ouverture, le Mas Re.Source enrichit son paysage d'expérience

Pour sa 2ème saison d'ouverture, le Mas Re.Source enrichit encore un peu plus son paysage d'expériences. Fidèles à leur désir de créer un refuge sensible et inspirant, Rémy et Marc Etienne-Coussedière dévoilent quelques nouveautés, pensées comme autant de bulles de déconnexion : une salle de massage en pleine nature, une tente d'hôtes pour vivre l'expérience du glamping, un cinéma sous les étoiles ainsi qu'une boutique souvenirs en collaboratiobn avec Quidam de Revel.

C'est à la croisée du Gard et de l'Ardèche, dans la surprenante et sauvage Vallée de la Cèze, que Rémy et Marc Etienne- Coussedière viennent d'inaugurer le Mas Re.Source. Ces deux passionnés de vieilles pierres, d'architecture et de photographie contemporaine, ont souhaité retrouver et partager avec leurs hôtes le goût de la nature et de la contemplation.Entre maisons, chambres et table d'hôtes, ce refuge d'esthètes est la clé d'une parenthèse ressourçante, où l'on suspend l'art et le temps. Une destination rêvée pour profiter de séjours longue durée. Lové au coeur de 4 hectares de terrain, face à une nature encore sauvage et préservée, le repaire décline 5 chambres mais aussi 2 maisons d'hôtes privées, alliant art, confort et authenticité.