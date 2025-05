Lattes - Entrepreneuriat local // Le Business Group réunit 100 entrepreneurs à Lattes pour casser la solitude

Un réseau local qui soutient les solopreneurs dans le Gard et l'Hérault

• 9 000 membres réunis en 6 ans, principalement freelances et dirigeants de TPE

• Des dizaines de mises en relation professionnelles chaque jour via Facebook

• Une communauté locale qui mêle entraide, visibilité et proximité humaine



Une réponse concrète à l'isolement des indépendants

Le Business Group (BG) organise le 15 mai un afterwork rassemblant une centaine d'entrepreneurs locaux au Café Juste Humain, à Lattes (sur inscription). Cet événement s'inscrit dans une dynamique portée depuis six ans : rompre la solitude des solopreneurs et favoriser les opportunités d'affaires en région.

« Le BG est devenu une réponse collective à la solitude entrepreneuriale. »

— Floran Combe, fondateur du Business Group

Fondé en 2019, le BG est né d'un groupe informel entre amis. En quelques mois, il devient un véritable réseau : 500 membres en un mois, 2 000 en deux mois, et aujourd'hui plus de 9 000 membres dans le Gard et l'Hérault.

Un fonctionnement basé sur l'entraide et la recommandation

Le fonctionnement repose sur un groupe Facebook très actif, où chaque jour, des dizaines de recommandations professionnelles sont échangées entre membres. Gratuit et sans engagement, le BG est animé par une équipe de modérateurs bénévoles qui assurent la qualité des échanges.

« Le Business Group a eu un effet déterminant sur mon entreprise. Il m'a permis de développer ma clientèle, de m'installer à mon compte, puis d'acheter mes propres locaux. Les rencontres du BG sont essentielles pour moi. »

— Aline Gonzalez, avocate

« J'ai rejoint le BG par curiosité, puis au fil du temps, mon chiffre d'affaires a progressé de 40 %. Les recommandations m'ont apporté de nouveaux clients, et surtout, une fidélisation naturelle. »

— Stéphane Guillaume, ferronnier (S.A.G ferronnerie)

Les rencontres physiques, organisées tous les deux mois, permettent de faire vivre la communauté au-delà du virtuel. Le choix du Café Juste Humain pour l'événement du 15 mai, lieu engagé dans l'inclusion et l'entrepreneuriat social, reflète les valeurs du BG : accessibilité, bienveillance et action concrète.

Le Business Group est aujourd'hui à un tournant : fort de son ancrage local, le réseau envisage une duplication dans d'autres territoires. Son modèle simple, humain et efficace pourrait essaimer bien au-delà du Languedoc.





Pour toute demande d'information, d'interview, ou pour être invité à la soirée du 15 mai, merci de contacter :



Contact presse :

Coline MOIRE

Tel : 06.80.35.83.93

Mail : presse@businessgroup.fr