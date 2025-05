MARSEILLAN - Marseillan célèbre la Fête de la Nature du 21 au 25 mai 2025

Marseillan célèbre la Fête de la Nature

Fête de la nature du 21 au 25 mai 2025 : Une semaine festive, familiale et engagée au cœur de la biodiversité locale

À l’occasion de la Fête de la Nature 2025, la Ville de Marseillan invite habitants et visiteurs à célébrer la richesse de notre environnement naturel à travers une série d’animations ludiques, artistiques et éducatives du mercredi 21 au dimanche 25 mai. Cette nouvelle édition, placée sous le signe de la créativité et de la découverte, propose un programme riche pour petits et grands, dans des lieux emblématiques de la commune.

Mercredi 21 mai – Le Bagnas fête la Nature

14h30 – 16h30 : Atelier nature & création – Une activité familiale accessible dès 7 ans, mêlant exploration de la biodiversité et expression artistique. Gratuit, sans réservation. Au Domaine du grand Clavelet.

19h30 – 21h30 : Animation “Coucher de soleil au Bagnas” – Une immersion sensorielle dans les paysages du Bagnas à la tombée du jour, avec observation de la faune. Gratuit, sur réservation au 04 67 01 60 23.

Vendredi 23 mai – Esplanade du Port

18h00 : Inauguration de l’exposition photographique issue du concours “Photographiez la nature 2025”, sur l’Esplanade du port. Un hommage en images à la beauté du vivant.

Samedi 24 mai A la Médiathèque « La Fabrique »

10h30 : Atelier Land’Art – Création d’œuvres éphémères en pleine nature. Place du 14 Juillet. Inscription obligatoire.

11h00 : Vernissage de “La Dame Nature” – Présentation de l’œuvre collective conçue par les enfants lors du “Printemps des Petits”. Animé par l’Atelier 3, ouvert à tous, gratuit.

Square situé entre la rue du Glacis et la rue Emile Zola

11h30 : Inauguration des nouveaux aménagements du Square du « Plan Saint Roch » Un espace repensé pour favoriser le lien entre nature et convivialité.

Dimanche 25 mai – Esplanade du port

Une journée festive pour petits et grands