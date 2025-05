MARSEILLAN - Handi-Thau organise Handi-Thau challenge samedi 17 mai 2025

Marseillan Handi-Thau challenge

L'association Handi Thau Accès organise le Marseillan Handi-Thau challenge

L’association Handi Thau Accès organise son 1er Challenge Handis-Valides à Marseillan le samedi 17 mai 2025.

Une journée sportive et solidaire où le partage et l’inclusion seront au cœur de l’événement.

Le challenge se déroulera en équipes de trois : 1 participant en situation de handicap et 2 valides ou une équipe de 3 valides, pour une série de 3 épreuves tout au long de la journée. Le but ? S’amuser, relever des défis ensemble et promouvoir le dépassement de soi dans une ambiance conviviale et bienveillante, fidèle aux valeurs d’Handi Thau Accès. handithauacces@gmail.com

- 9h : Rendez-vous à l’école de voile de Marseillan Validation de l’inscription et remise du tee-shirt

- 10h : Départ de l’épreuve de vélo

– 20km sur chemins et pistes cyclables

– Retour à l’école de voile

– tir à l’arc

– repas

– canoë

– verre de l’amitié

Rendez-vous à l'école de voile Quai de Toulon

Renseignements+33 (0)6 84 65 38 53

handithauacces@gmail.com