MARSEILLAN - Tempêtes de têtes au Théatre Henri Maurin mercredi 14 mai 2025

Tempêtes de têtes

Pièce de Théâtre : Marionnettes et chants

Dans cette nouvelle aventure, nos deux fées préférées Bella et Zena sont envoyées dans la tête des enfants, pour les aider à évoluer avec Colère, Joie et toute leur bande.

Seulement voilà, pour y arriver elles devront elles-mêmes apprendre à comprendre et à gérer leurs propres émotions !

Dans ce spectacle ludique et joyeux, avec chansons, marionnettes et chorégraphies endiablées, vos enfants découvriront comment identifier, écouter, accueillir, canaliser et accepter leurs émotions et, comme Bella et Zena, peut-être que vous aussi.

Par la Cie Kifédilé

Le mercredi 14 mai 2025

Horaires De 15h00 à 16h00

Le Théâtre Henri Maurin

Place du Théâtre

34340 Marseillan

Tarif(s) Gratuit.

Jeune public . Dès 3 ans. 45 mn