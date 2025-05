MONTBAZIN - Tournoi de Flag Football solidaire le 18 mai à Montbazin

Montbazin (Hérault) : Tournoi de Flag Football solidaire le 18 mai

Le club « Les Spartans de Thau » de Montbazin (Bassin de Thau - Hérault) organisera samedi prochain, 18 mai, un tournoi de Flag Football dédié à l’association Alice et les petits Guerriers. Rendez-vous au stade municipal (Cami des Amandiers). Un beau moment de rencontre et de découverte d’un sport trop méconnu du grand public, bien qu’inscrit au programme des Jeux Olympiques de 2028.

Depuis l’année dernière, le club « Les Spartans de Thau » présidé par Steve Dhuiege, consacre chaque édition de son tournoi à une cause solidaire.

Cette année, il mettra à l’honneur l’association Alice et les petits Guerriers. Cette structure basée dans les Pyrénées-Orientales œuvre sur l’ensemble de l’Hexagone pour le mieux-être des enfants lourdement malades et hospitalisés, des familles et du personnel soignant.

Le tournoi du 18 mai réunira une dizaine d’équipes (120 joueurs au total) de Lyon, Marseille, Avignon, Toulouse, Rodez, etc.

Il sera parrainé par Robin, un petit Héraultais qui a vaincu la leucémie.

En savoir plus sur le Flag Football : un sport olympique en 2028

Le Flag Football est une discipline sportive dérivée du football américain. Ce sport d’opposition sans contact peut être pratiqué en équipe mixte. Ce jeu de passe vise à atteindre la « End-Zone » adverse grâce à différentes stratégies collectives. Son apprentissage est simple, ludique et accessible dès le plus jeune âge !

Le Flag Football vient d’acquérir ses lettres de noblesse en venant d’être inscrit au programme des Jeux Olympiques de 2028.

Infos. 06 78 87 99 65