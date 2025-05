MÈZE - Le Med Sevens 2025 : Rendez-vous mêlant rugby, fête et convivialité à Méze

Le Med Sevens 2025 : un rendez-vous incontournable mêlant rugby, fête et convivialité à Méze

Mèze - Pour sa 11ᵉ édition, le Med Sevens revient du 4 au 6 juillet 2025 au Stade des Sesquiers à Méze (Hérault), promettant trois jours de compétitions sportives endiablées et d’animations festives. Cet événement, devenu un pilier du rugby amateur français, rassemblera plus de 1 500 joueurs et joueuses venus disputer les finales nationales de rugby à 7, dans une ambiance familiale et ouverte à tous.

Un tournoi sportif de haut niveau

Organisé sous l’égide de la Fédération Française de Rugby, le Med Sevens accueille cette année plusieurs compétitions phares :

Les Finales du Circuit Élite Masculin, opposant les meilleures équipes amateurs de France.

Le Challenge Sevens Féminin, mettant en lumière le rugby féminin en pleine expansion.

Le Championnat de France Rugby à 7 +18 Fédéraux, réservé aux clubs affiliés.

En ouverture, un tournoi de rugby à 5 viendra dynamiser la programmation, offrant un avant-goût spectacle aux spectateurs.

Ambiance festive et animations pour tous

Bien plus qu’un simple événement sportif, le Med Sevens se veut une fête populaire.

Au programme :

Une soirée brésilienne haute en couleurs, avec musiques et danses latines.

Des foodtrucks proposant une cuisine variée et locale.

Une Kids Zone pour divertir les plus jeunes.

Une buvette et un espace détente en libre accès.

L’entrée est gratuite, soulignant l’engagement des organisateurs en faveur d’un événement accessible à tous.

Une édition sous le signe de la nouveauté

Infos pratiques

Dates : 4, 5 et 6 juillet 2025.

Lieu : Stade des Sesquiers, Méze (34140).

Site officiel : medsevens.fr pour consulter le programme détaillé et l’historique de l’événement.

Avec son mélange de sport, de convivialité et de fête, le Med Sevens s’impose comme l’un des temps forts de l’été en Occitanie. Un week-end à ne pas manquer, où l’esprit du rugby épouse la douceur de vivre méditerranéenne.

Contact : melany@sudsevens.com

Tel 06 18 34 12 58