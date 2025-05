FRANCE - Sète Agglopôle : Conseil communautaire sous haute tension à Villeveyrac ce 13 mai

Sète Agglopôle : Conseil communautaire sous haute tension à Villeveyrac ce 13 mai

Alors que le flou persiste autour de la succession du maire de Sète, évincé récemment par la justice, les regards se tournent désormais vers Villeveyrac. C’est là que se tiendra, mardi 13 mai 2025 à 18h, le prochain Conseil communautaire de Sète Agglopôle Méditerranée, dans la salle Marcel Peysson. L’événement, à suivre en direct sur www.agglopole.fr, s’annonce crucial à plusieurs titres : 13 points figurent à l’ordre du jour, avec en tête l’élection d’un nouveau président et de ses vice-présidents.

Ce conseil intervient au lendemain d’un conseil municipal sétois potentiellement explosif, encore suspendu à l’issue des tractations internes autour de la succession de François Commeinhes. L’annonce officieuse d’un soutien à Henri Marquès en tant que futur maire adjoint ne fait pas consensus. L'éviction mal digérée de Blandine Authié suscite des remous, et plusieurs voix avancent désormais le nom d’Hervé Merz comme possible prétendant.

Le climat est donc lourd et les tensions locales pourraient déborder sur l’agglomération.

Une recomposition politique en cours à l’agglopôle

L’ordre du jour met en lumière une recomposition politique potentielle à moins d’un an des municipales.

Outre l’élection du président et des vice-présidents, les délégations de pouvoir — du Conseil communautaire vers le président (point 4) et le Bureau communautaire (point 5) — seront soumises à délibération. Ces décisions structurantes influeront sur la gouvernance de l’Agglopôle pour les dix mois à venir. Des réajustements pourraient refléter les rapports de force post-crise municipale à Sète.

Des désignations stratégiques dans de nombreux organismes

Autre enjeu majeur : les nombreuses désignations de représentants de l’Agglopôle dans des instances-clés. Il s’agira notamment de désigner les représentants dans :

Le conseil d’administration de Sète Thau Habitat (point 6),

Le Syndicat intercommunal des eaux du Bas Languedoc (SBL) (point 7),

Le Syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT) (point 8),

Les conseils d’administration ou assemblées de la SA ELIT, de la SPL OEKOMED, de la SEMOP Eaux d’Issanka, et de l’agence Blue Invest (points 9 à 12),

Ainsi qu’au syndicat mixte de l’aéroport Béziers Cap d’Agde - Hérault Occitanie (point 13).

Ces nominations pourraient être le reflet de nouveaux équilibres politiques en gestation.

Un conseil aux airs de répétition générale pour 2026

Dans ce contexte marqué par les ambitions naissantes et les fractures internes, ce Conseil communautaire fera figure de révélateur. À dix mois des prochaines élections municipales, chaque prise de parole, chaque vote comptera. Pour Sète, bien sûr, mais aussi pour les 14 autres communes de l’Agglopôle, ce 13 mai pourrait marquer le début d’un nouveau chapitre politique.