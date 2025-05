HÉRAULT - Aurélien Lopez Liguori, Député de l'Hérault : engagements locaux et positions politiques

Aurélien Lopez Liguori, Député de l’Hérault : engagements locaux et positions politiques

Aurélien Lopez Liguori, député de la septième circonscription de l’Hérault, partage dans sa lettre d’information ses actions locales ainsi que ses prises de position nationales. Retour exhaustif sur ses réalisations et engagements.

En circonscription : Valorisation du patrimoine et des traditions

Cérémonie du Saint-Christ à Agde

Lors de la semaine sainte, Aurélien Lopez Liguori a participé à la procession du Saint-Christ, un événement marquant pour la ville d’Agde.

Un symbole historique : Le crucifix, vieux de 500 ans, a miraculeusement échappé à la destruction à trois reprises, devenant un emblème de résilience pour les Agathois.

Engagement culturel : Le député a salué la ferveur des habitants et réaffirmé son soutien à la préservation de ce patrimoine local.

"Cette tradition incarne l’âme d’Agde. La défendre, c’est honorer notre histoire et notre identité."

Positions politiques nationales

Contre les Zones à Faibles Émissions (ZFE)

Aurélien Lopez Liguori a soutenu l’abrogation des ZFE, votée en commission grâce à un amendement du Rassemblement National.

Les ZFE sont décrites comme une "ségrégation sociale", pénalisant les classes populaires et les ruraux en limitant leur accès aux déplacements, au travail et aux services publics.

Le député qualifie leur suppression d’avancée majeure" et attend la confirmation en séance publique.

"Ces zones créent des inégalités insupportables. Leur suppression est une victoire pour la justice sociale."

Défense des libertés et soutien à Marine Le Pen

Incidents du 9 avril : Le député dénonce des agressions supposées de journalistes par des membres de LFI lors d’une manifestation, y voyant une menace pour la démocratie. Voir la vidéo

Pétition : Il appelle à signer une pétition pour "garantir le respect des libertés populaires" et soutenir Marine Le Pen face à ce qu’il présente comme des "manœuvres politiques" judiciaires.

*"La démocratie est en danger. Mobilisons-nous pour que le peuple puisse choisir librement en 2027."*

Comment suivre et contacter le député

Aurélien Lopez Liguori invite les citoyens à : Consulter ses actualités sur https://www.facebook.com/LopezLiguori/

