MARSEILLAN - La MJC de Marseillan organise un apéro-concert rock et soul samedi 17 mai à 19h

La MJC de Marseillan organise un apéro-concert rock et soul samedi 17 mai à 19h

La MJC de Marseillan donne rendez-vous aux amateurs de musique samedi 17 mai à partir de 19 heures pour un apéro-concert placé sous le signe de l’énergie et de la soul.

Sur scène, le groupe The Flaming Soup enflammera la soirée avec un cocktail musical détonant : « l’énergie du rock au service des grands classiques de la musique soul ». Composé de quatre musiciens et d’une chanteuse, le groupe revisite avec passion les tubes intemporels d’Aretha Franklin, Stevie Wonder, Jamiroquaï, Amy Whinehouse et bien d’autres.

L’entrée est libre. Une buvette ainsi qu’une petite restauration seront proposées sur place, avec des grillades pour accompagner les festivités.

La réservation est conseillée. Contactez Jihane au 04.67.77.33.35.

Venez nombreux pour débuter le week-end en rythme !