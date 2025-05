MARSEILLAN - Georges Nicolini a été fait Chevalier de la Légion d'honneur lors de la commémoration du 8 mai 1945

Marseillan honore un héros de la Résistance lors de la commémoration du 8 mai 1945

Ce jeudi 8 mai 2025, Marseillan a vibré au rythme des souvenirs et de la reconnaissance nationale lors de la commémoration du 80e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. Sous un ciel radieux, la cérémonie, empreinte d’émotion et de solennité, a rassemblé autorités civiles et militaires, associations patriotiques, porte-drapeaux, élèves du collège Pierre Deley et de nombreux citoyens venus rendre hommage à ceux qui ont combattu pour la liberté.

Un héros décoré dans sa ville

Le moment le plus poignant de cette matinée fut sans conteste la remise des insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à Georges Nicolini, figure emblématique de la Résistance et ancien combattant. À 96 ans, ce Marseillanais d’adoption a préféré recevoir cette distinction dans sa ville plutôt qu’à Paris, malgré l’honneur d’une remise par le Président de la République.

Un choix guidé par son état de santé, mais aussi par une profonde volonté de partager cet instant avec ceux qui partagent son quotidien.

Un parcours exceptionnel au service de la France

Dans son allocution, le Lieutenant-Colonel Hervé Douay a retracé le parcours héroïque de Georges Nicolini. Engagé dès 1944 dans les Forces Françaises de l’Intérieur (FFI), il a participé aux opérations des maquis de Franche-Comté, avant d’intégrer le 21e Régiment d’Infanterie Coloniale puis le 152e Régiment d’Infanterie. Blessé au combat, décoré de la Croix du Combattant Volontaire de la Résistance et de la Médaille Militaire, son courage et son dévouement incarnent les valeurs de la République.

Après-guerre, Georges Nicolini a poursuivi son engagement en fondant sa propre entreprise, tout en restant fidèle à la mémoire de ses frères d’armes. "Dans un monde en perte de repères, la Légion d’honneur demeure un symbole fort, fédérateur, ancré dans notre société", a rappelé le Lieutenant-Colonel, soulignant que cette distinction récompense "des parcours qui dessinent la grandeur collective de la nation".

Une cérémonie sous le signe du devoir de mémoire

La présence des jeunes collégiens et des porte-drapeaux a rappelé l’importance de transmettre cette mémoire aux générations futures. Sous les applaudissements de l’assemblée, Georges Nicolini a reçu sa décoration avec humilité, tandis que retentissait l’ordre solennel : "Rapport ! Garde à vous !"

Cette journée a été l’occasion de célébrer non seulement un homme, mais aussi l’esprit de résistance et l’amour de la patrie. Marseillan, par cette cérémonie, a écrit une nouvelle page de son histoire, mêlant hommage, fierté et espoir.

