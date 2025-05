MARSEILLAN - Un anniversaire en terre et en feu : le Marché des Potiers de Marseillan souffle ses 10 bougies

10 ans de magie céramique : Marseillan célèbre l’art des potiers avec 40 artisans d’exception !

10e Marché des Potiers de Marseillan – Célébration d’une décennie d’art et de passion céramique

Les 14 et 15 juin 2025, le port pittoresque de Marseillan-Ville s’animera pour la 10e édition du Marché des Potiers, un événement phare orchestré par l’association Rouge Terre. Ce rendez-vous, né en 2016, est devenu un pilier culturel, attirant des milliers de visiteurs et mettant à l’honneur la céramique sous toutes ses formes. Soutenu par la Ville de Marseillan, le Conseil Général de l’Hérault et des partenaires engagés, ce marché incarne la rencontre entre tradition, innovation et convivialité.

Un événement riche en découvertes

40 céramistes, 40 univers

Pas moins de 40 artisans d’art, venus de toute la France, investiront les quais pour dévoiler leurs créations uniques. Des pièces utilitaires aux œuvres sculpturales, en passant par des bijoux raffinés, la diversité des techniques employées (faïence, grès, raku, porcelaine, terres sigillées…) promet une immersion totale dans l’univers de la céramique.

Animations et savoir-faire

Ateliers gratuits : Initiation au modelage et au tournage pour tous, animés par François (Atelier Céramique de Thau) et Maud (Atelier Biscotte), de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.

Démonstration exceptionnelle : Jean-Claude Signoret présentera le tournage de jarres à la corde, une méthode ancestrale utilisant un gabarit et du chanvre, à découvrir samedi et dimanche.

Concours du public : Votez pour votre « stand coup de cœur » et tentez de gagner des bons d’achat lors des tirages au sort quotidiens.

Espace professionnel : Le fournisseur Solutions Céramique sera présent pour conseiller amateurs et professionnels, avec une gamme de matériaux, outils et accessoires spécialisés.

Informations pratiques

Port de Marseillan-Ville, Quai Antonin Gros (rive gauche).

Samedi 14 et dimanche 15 juin 2025, de 9h30 à 19h.

Accès :

En voiture : Autoroute A9, sortie Sète (n°33) depuis Montpellier ou Agde (n°34) depuis Béziers.

Transports : Gare SNCF d’Agde à 7 km, liaisons en bus (informations à l’Office de Tourisme).

Services : De nombreux restaurants de qualité sur place, parkings à entrée gratuite. à proximité

Renseignements :

Cécile Poveda : 06 72 20 26 07 | Régine Anselme : 06 11 05 57 99

potiersmarseillan@gmail.com

Office de Tourisme : Avenue de la Méditerranée, 34340 Marseillan Plage | 04 67 21 82 43

Liste complète des céramistes et leurs spécialités

Découvrez les 40 artisans présents, leurs techniques et créations :

BARBOSA Diana – Grès utilitaire

BARTHELET Laurence – Terre vernissée

BERTAUD Nathalie et Jean-Luc – Grès utilitaire

BERCOVICCI Chloé – Bijoux raku

BLANC Cyrielle – Grès

BLOCH André – Grès décoratif

BLOMME/THIRION Roman et François – Grès décoratif et utilitaire

CACERES Christelle – Bijoux faïence

CARTAIRADE Agnès – Raku

CAUSSAT Ruta et Denis – Clochettes

COLOMBEL Nathalie – Grès utilitaire

DESCOMBES Blandine – Terre vernissée, sculpture

DOYA Geneviève – Grès noir décoratif

FENOUIL Julie – Bijoux

FERBER Véronique – Grès utilitaire

FERRIERES Julien – Grès déco jardin et utilitaire

GAUTHIER Céline – Porcelaine décorative

GIRARD François – Grès utilitaire et luminaire

GUILVARD Fanny – Faïence décorative

JEANNEY Roxanne – Grès utilitaire

JOHANNY Marie-Claire – Faïence et grès émaillé

LACAZE Muriel – Vaisselle faïence

LATESTAIRE Emie – Grès décoratif

LAURENS Sylvie – Porcelaine décorative et utilitaire

LIONNET Christian – Sculptures grès

MOIROUX COTONIAN Catherine – Faïence

PIOMBO Anne-Marie – Raku

POVEDA Cécile et Dorian – Raku

QUEROUX Julie – Grès

RICARD Jean-Claude et Véronique – Terre vernissée

SASSI Latifa – Terre vernissée

SCHEYVAERTS Marie – Grès engobé

SHARR Dieter – Faïence utilitaire

SPINELLA Christine – Faïence utilitaire

VAN HAEKEN Sylvie – Sculptures faïence craquelée

VASSILEVSKY Claire – Cristallisations

VEUILLET Amandine – Terre vernissée

VOISIN Sophie – Grès utilitaire

Crédits photos : Association Rouge Terre & Anna Blomme Studio – Service Communication Ville de Marseillan