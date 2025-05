SÈTE - La Maison du Vélo, nouvel atout pour la mobilité douce de Sète et du Bassin de Thau

Sète mise sur la mobilité douce avec l’ouverture de la Maison du Vélo et de la Mobilité Active

Une nouvelle dynamique au cœur du bassin de Thau

La Ville de Sète vient de franchir une nouvelle étape vers une mobilité plus douce avec l’inauguration officielle de la Maison du Vélo et de la Mobilité Active (MVMA), située au 21 rue Honoré-Euzet. Ce nouvel espace, conçu pour promouvoir les déplacements actifs, s’inscrit dans une démarche plus large qui vise à relier les communes du bassin de Thau par des modes de transport alternatifs, doux et durables.

Pensée comme un lieu ressource, la MVMA propose des services variés : informations sur les itinéraires cyclables, atelier d’entretien, assistance et conseils pratiques, mais aussi des temps conviviaux autour de la pratique du vélo. À travers ces actions, la ville encourage les mobilités de proximité, en réponse aux défis urbains et climatiques.

Cette dynamique n’est pas uniquement locale. Elle participe aussi à renforcer les liens entre les villes littorales et celles de l’arrière-pays – un véritable atout pour l’attractivité touristique du territoire. En facilitant les déplacements à vélo ou à pied, Sète ouvre la voie à une découverte plus douce et immersive de l’ensemble du bassin de Thau. Un projet qui rejoint les ambitions du programme national CEE AVELO 3, soutenu par l’ADEME, en faveur d’une mobilité plus sobre.

Depuis 2019, plus de 6 kilomètres de voies cyclables ont été aménagés sur la commune, portant le total du réseau à 15 kilomètres. La MVMA vient ainsi compléter un maillage croissant d’infrastructures qui incitent à de nouvelles habitudes de déplacement, pour une ville plus fluide, plus respirable et plus agréable à vivre.