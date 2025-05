MARSEILLAN - Quand la gravité vacille : Dr. Speed expose à Marseillan à la Maison NOILLY PRAT

Quand la gravité vacille : Dr. Speed expose à Marseillan à la Maison NOILLY PRAT

Du 17 au 25 mai 2025, la Maison Noilly Prat accueille une exposition aussi surprenante qu’inspirante : "GRAVITY", signée Dr. Speed.

Installée sur le charmant quai de la Résistance à Marseillan, l’exposition "GRAVITY" invite les visiteurs à plonger dans un monde parallèle où les lois de la physique sont mises à mal et où les paysages familiers prennent une tournure insolite, presque onirique. Connu pour son style unique mêlant photographie et composition numérique, Dr. Speed transforme la réalité avec poésie et humour, offrant une vision nouvelle et déstabilisante de notre environnement quotidien.

Les chais historiques de la Maison Noilly Prat, habituellement empreints de tradition et d’arômes subtils, deviennent le théâtre de cette métamorphose artistique. L’artiste y dévoile des œuvres inédites conçues spécifiquement pour ce lieu emblématique de Marseillan. Le cadre, à la fois chargé d’histoire et de mystère, se prête à merveille à cette expérience sensorielle et visuelle.

Le vernissage, moment fort de l’exposition, aura lieu le samedi 17 mai de 16h à 19h. Les visiteurs sont chaleureusement conviés à venir rencontrer l’artiste, échanger autour de ses créations et partager un moment convivial dans une ambiance artistique et décontractée. L'entrée est gratuite pour tous les curieux, amateurs d’art, photographes en herbe ou simples promeneurs en quête d’évasion visuelle.

Accessible tous les jours, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h, "GRAVITY" est bien plus qu’une simple exposition : c’est un voyage imaginaire, une invitation à voir autrement. Dr. Speed, photographe compositeur et “incrustateur photographiste”, vous promet une immersion inoubliable.

Maison Noilly Prat – 1 rue Noilly, 34340 Marseillan

Du samedi 17 au dimanche 25 mai 2025

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h00

Vernissage le samedi 17 mai de 16h à 19h – Entrée libre

Réservation : boutique@noillyprat.fr