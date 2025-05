Montpellier - Chez Poulette rallume les lampions de sa Chouette Guinguette pour une 4ᵉ saison festive !

Sous les lampions, entre les arbres et les rires, Chez Poulette remet le couvert : sa Chouette Guinguette entame sa quatrième saison, fidèle à sa promesse de simplicité joyeuse, de bonne chère et de soirées animées à l’esprit village.

Nichée au cœur de la zone du Salaison à Vendargues, cette oasis de 1700 m² s’éveille chaque soir du mardi au samedi, d’avril à octobre. Ambiance décontractée, grande tablée ou coin plus tranquille, tout est pensé pour savourer l’instant : des tapas généreux à partager, des verres qui trinquent et une atmosphère toujours chaleureuse.

« Ici, on vient pour le goût, pour la musique, pour le plaisir de se retrouver. Pas besoin de chichis, juste l’envie de passer un bon moment », glisse Christophe Espinasse, le maître des lieux.

UNE CARTE QUI CHANTE LE SUD ET LES TERROIRS

Formé auprès du chef engagé Xavier Denamur, Christophe défend une cuisine simple, goûteuse, et bien ancrée dans ses produits. Ici, pas de carte figée : les plats évoluent au fil de la soirée, selon les arrivages et l’inspiration. C’est vivant, généreux, et toujours dans l’esprit de partage.

À déguster : couteaux à la coriandre, pluma fondante, cœurs de canard persillés, sardines Belle-Iloise, jambon de Lacaune, saucisson lozérien de la famille Bessières… mais aussi frites dorées à la graisse de bœuf, boulettes de poulet teriyaki, sélection de fromages, ou encore les fameux pimientos de Padrón juste grillés à l’huile d’olive. Des saveurs du Sud, des clins d’œil plus lointains, toujours à picorer dans la bonne humeur.

Et pour que tout reste fluide, les commandes se font directement depuis la table : un QR code à scanner, un menu clair à portée de main, le choix, le paiement, tout se passe depuis son téléphone. Une fois la commande prête, un SMS prévient : il n’y a plus qu’à aller la chercher au comptoir. Pas besoin de faire la queue, ni de se lever à tout bout de champ. Simple, pratique, et parfaitement adapté à l’esprit guinguette.

CONCERTS LIVE ET QUIZ DÉCHAÎNÉS : LA GUINGUETTE PREND LE RYTHME

Plusieurs soirs par semaine, la scène de la guinguette s’illumine ! Swing, funk, chanson française, pop dansante ou électro festive, la programmation change mais garde toujours le même esprit : faire danser, faire chanter, faire vibrer.

Parmi les temps forts du mois : Les Barbiches Tourneurs (14.05), trois chanteurs aussi drôles qu’énergiques, entre tubes revisités et humour assumé — le show est garanti ; ou encore WAX (28.05), formation montpelliéraine à l’univers Waxmusik, pour un show en plein air taillé pour l’été.

Et deux mardis par mois, place à Quiz by Vincent (06.05 et 27.05) : un moment de détente collectif à base de blind test, culture générale et défis en tout genre, à jouer entre amis autour d’un verre. Rires et mauvaise foi autorisés.

Les événements de mai 2025 à ne pas manquer :

07 mai – ZIC ZAG : chanson française aux accents rock, reggae et blues

09 mai - Fun Live : soirée karaoké live avec un vrai groupe

10 mai – La Boum de Jérôme Garden : ambiance dancefloor rétro et second degré

14 mai – Les Barbiches Tourneurs : swing décalé, festif et élégant

17 mai – Lady Scott Swing Trio : jazz vocal et ambiance feutrée

21 mai – Hug Family : chansons soul et groove chaleureux

24 mai – Fun Live : soirée karaoké live avec un vrai groupe

27 mai – Soirée Quiz by Vincent – 19h30 : humour, blind test et lots à gagner

28 mai – WAX : funk électro avec la team Waxmusik



INFOS PRATIQUES

???? 475 avenue des Bigos, 34740 Vendargues

???? Ouvert d’avril à octobre, du mardi au samedi, de 17 h à 1 h

???? Tapas : 4 à 10 € – Desserts : 4,50 €

???? Verre de vin : 3,50 € à 7 € – Bouteilles : 19 € à 42 €

???? Bières : à partir de 3,20 € (25 cl)