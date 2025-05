Saint-Gély-du-Fesc - Feria des Olives : un week-end festif et familial sur le thème de l'olivier & la biodiversité

Le Domaine de l’Oulivie ouvre ses portes à tous les amoureux de nature et de convivialité, pour la 2ème édition de la Féria des Olives, les 17 et 18 mai prochains.

« Chez nous, chaque arbre est une rencontre, chaque parcelle est une histoire. C’est cet esprit, fait d’attention et de lien vivant à la nature, que nous voulons partager à travers cette nouvelle édition de la Féria des Olives», explique Pierre Vialla, propriétaire du Domaine de l’Oulivie, à Combaillaux, aux portes de Montpellier.

Placée, cette année, sous le thème de « l’olivier et la biodiversité », la Féria de Printemps offrira aux habitants du Grand Montpellier une immersion rare dans une sublime oliveraie en fête, les 17 et 18 mai prochains. « À travers cet événement unique dans la région, nous souhaitons inviter chacun à venir respirer, découvrir, s’émerveiller au cœur de notre oliveraie ouverte sur le panorama majestueux du Pic Saint-Loup et de l’Hortus, » poursuit Pierre Vialla. Pour sa deuxième édition printanière, la Féria promet deux jours de partage, de découvertes et de convivialité, au plus près de la terre et de ceux qui la cultivent.

UN PROGRAMME FESTIF ET NATURE POUR TOUS

Tout au long du week-end, de 9h30 à 19h, le Domaine de l’Oulivie invite petits et grands à une immersion festive et pédagogique autour de l’olivier et de la biodiversité, avec une multitude d’activités gratuites et ouvertes à tous :

Chasse au trésor : On part à la recherche d’indices disséminés dans l’oliveraie et on découvre les secrets du domaine en s’amusant.

Sentier de balade : On se promène librement sur le chemin balisé du domaine, au cœur d’une oliveraie aux panoramas exceptionnels sur le Pic Saint-Loup et l’Hortus.

Jeux en bois grandeur nature : On retombe en enfance avec les jeux traditionnels en bois géants du prestataire Youpi, pour tous les âges.

Concours photos : On prend le temps d’observer la nature, on capture à l’aide d’une photo la biodiversité à l’Oulivie, et on tente de remporter de jolis lots !

Roue de l’Oulivie : On tente sa chance pour gagner un produit du domaine ou un repas aux Festivités de l’Oulivie.

Conférence : On apprend en écoutant David de l’Oasis citadine sur “la biodiversité et la résilience des écosystèmes”. Le dimanche à 14h uniquement.

Olivier à mots : Qu’évoque l’olivier pour vous ? On laisse parler son cœur, ses souvenirs… Un mot, une phrase, un dessin… tout est permis ! Puis, on accroche son mot. Un bel hommage collectif à l’olivier.

Activités spéciales sur réservation (gratuites, mais places limitées) :

Atelier de bouturage : On s’initie à l’art du bouturage et on repart avec son propre souquet, un jeune olivier, symbole de croissance et d'attachement à la nature.

Le samedi et le dimanche à 9h30 et 16h. Sur inscription au 04 67 67 07 80.

Visite guidée pédestre : On découvre le savoir-faire du domaine, ses méthodes de culture et son engagement pour la biodiversité lors d’une balade commentée d’environ 1h.

Le samedi à 10h30, 11h, 14h30 et 15h30; le dimanche à 11h et 14h30. Sur inscription au 04 67 67 07 80.

PAUSE GOURMANDE ASSURÉE

Le pôle restauration servira des plats simples et savoureux dans une ambiance festive et détendue. Au menu : sandwich à l’effiloché de bœuf cuit à basse température (14 €), sandwich chipolata (10 €), frites maison à l’huile d’olive (4 €), pélardons (4,50 €), crêpes (4,50 €) et glaces artisanales (5,80 €). De quoi ravir les gourmands entre les visites et les animations !

Le service de restauration sera ouvert : le samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h; le dimanche de 11h30 à 14h30. Pour limiter le gaspillage alimentaire et garantir la qualité maison : réservation sur oulivie.com.

Samedi 17 et dimanche 18 mai à partir de 9h30.

DRESS-CODE : verte et blanc !

Entrée libre – Animations gratuites

Domaine de l’Oulivie. Mas de Fourques, 34980 Combaillaux.

Tél. : 04 67 67 07 80.

www.oulivie.com