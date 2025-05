Montpellier - Nouvelle édition du mois de l'impact 2025 : entre émotion et fiction

Du 5 au 23 mai 2025, le Lab. des Écoles Créatives organise une nouvelle édition du Mois de l’Impact, séminaire annuel interdisciplinaire consacré aux grandes mutations des Industries Culturelles et Créatives. Cette année, la thématique centrale traite des liens entre fiction et émotion. Le 15 mai, le campus créatif de Montpellier la table ronde « Donner corps aux émotions ».

Entre émotion et fiction aux Écoles Créatives

Les tables rondes réunissent des artistes, des professionnels et des chercheurs experts des secteurs du cinéma d’animation, jeu vidéo, concept art, cinéma, écriture, design pour explorer les questions autour des émotions. Comment les émotions participent-elles à la création narrative ? Et inversement, comment les récits façonnent-ils nos sensibilités ?

Les recherches et expertises sur le mouvement dans le cinéma d’animation, le jeu vidéo et la danse enrichiront la réflexion sur les enjeux et techniques de la transmission des émotions par le corps. Avec Kristof SERRAND, superviseur de l’animation chez Netflix (auparavant chez Dreamworks), Rémy SOHIER, Maître de conférences en Arts et Technologies de l’Image à l’Université Paris 8 et Anne-Marie PORRAS, chorégraphe et directrice artistique, nous ferons un focus sur l’incarnation des émotions.

L’interactivité, la reproductibilité, la simulation, autant d’expériences qui questionnent la nature des émotions – artificielles, naturelles, sensibles, sociales – et leur rôle dans nos perceptions du monde. Le Mois de l’Impact propose un cycle complet de réflexions et d’expérimentations sur l’émotion comme levier esthétique, technologique et social.

Un programme riche

Le corps, animé ou réel, comme vecteur d’émotions : entre animation, jeu vidéo et danse.

Avec :

Kristof Serrand, superviseur de l’animation chez Netflix (auparavant chez Dreamworks)

Rémy Sohier, Maître de conférences en Arts et Technologies de l’Image à l’Université Paris 8

Anne-Marie Porras, chorégraphe et directrice artistique

Animation : Claire Simonot

Le 15 mai – 15h00 à Montpellier

Voir le programme complet ICI

Le Lab. des écoles créatives

Créé à l’initiative des Écoles Créatives – ESMA, ETPA, CinéCréatis, Pivaut et IFFDEC -, le LAB est un laboratoire de recherche qui mobilise des acteurs du secteur des Industries Créatives et de l’Entertainment, de la recherche et de la pédagogie. Fort de son expertise artistique et technologique dans les domaines (de l’animation 3D, 2D, le jeu vidéo, le concept-art, le cinéma, le design … ce groupe de recherche a pour objectif, d’expérimenter et de créer des solutions mettant en lumière les défis des Industries Créatives face aux enjeux de société (écologiques, inclusifs, technologiques…).

Dans une démarche d’émulation, de collaboration et de co-création, le LAB souhaite devenir un acteur utile aux étudiants, aux enseignants, aux professionnels dans la conception de nouveaux imaginaires et de nouvelles pratiques propices à un rapport au monde responsable et ouvert. Découvrir le LAB en vidéo