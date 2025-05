MARSEILLAN - Une mère, une ville, un combat : Georgia, 8 ans, combat une tumeur rare, Marseillan se mobilise

Solidarité marseillanaise pour Georgia, une petite combattante

Dans la commune de Marseillan, l'émotion et la mobilisation sont palpables autour de Georgia, une enfant de 8 ans courageusement engagée dans un combat contre une tumeur cérébrale rare. Fille de Laetitia Donetti-Hadji, employée municipale appréciée, Georgia incarne la résilience face à la maladie, soutenue par une communauté unie.

Un parcours de lutte

Georgia souffre d'une pathologie complexe nécessitant des traitements lourds : chimiothérapie et radiothérapie de pointe à protons, dispensées à l'hôpital Lenval de Nice, spécialisé dans les maladies infantiles rares. Sa mère, attachée de projet évènementiel à la mairie, a mis sa carrière en pause pour l'accompagner, illustrant un dévouement familial sans limites. La famille, composée de trois sœurs et d'un petit frère de deux ans, fait face à cette épreuve avec une force remarquable.

Une ville mobilisée

Une grande partie de la population se rallie pour soutenir Georgia. Une cagnotte Leetchi, initiée par des proches et des amies comme Marine Fradet , a déjà recueilli plus de 5 700 €, témoignant de l'élan de générosité. "C'est une enfant rayonnante, entourée d'amour", confie Nathalie une collègue de Laetitia, évoquant aussi les visites réconfortantes des amis, dont Hayate, qui apporte joie et réconfort malgré les moments de fatigue.

Laetitia, une mère et une battante

Connue pour son dynamisme, elle a notamment créé les circuits patrimoniaux de l'office du tourisme. Laetitia incarne aujourd'hui un autre rôle : celui d'une mère combattante. Son époux, Cédric, cuisinier, et leurs proches forment un rempart contre l'adversité. "Elle est très entourée, c'est essentiel", souligne Nathalie.

Un soutien de la chanteuse " Santa " pour Georgia

La mobilisation autour de Georgia a même touché le monde musical. La chanteuse Santa, actuelle révélation de la scène française, a été contactée par la famille. Touchée par son histoire, l'artiste a envoyé une vidéo personnalisée à la jeune fille, lui adressant des mots plein d'émotion et de courage. "Continue de te battre, petite guerrière. Ta force m'inspire", peut-on l'entendre dire dans le message.

Un geste qui a profondément ému Georgia, pour qui Santa est une véritable idole. "Elle écoute ses chansons en boucle, même dans sa chambre d'hôpital", confie uen cde ses amies. Ce soutien inattendu vient apporter une lueur de joie dans le quotidien de la jeune patiente, prouvant que son combat dépasse les frontières de sa ville natale.

Un élan à poursuivre

Alors que Georgia entame sa radiothérapie, la solidarité reste cruciale. La cagnotte permet à la famille de se concentrer sur sa guérison. Marseillan, par ce soutien, montre une fois de plus la force de ses liens communautaires.

"Georgia est notre petite combattante. Tous ensemble, nous l'aidons à gagner ce combat", résume un habitant. Un message d'espoir pour cette famille, portée par l'affection de toute une ville.

Pour contribuer : La Cagnotte Leetchi