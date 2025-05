Montpellier - Epitech aux Assises de la Féminisation du Numérique à Montpellier (14 mai 2025)

Epitech poursuit son rôle de leader d’un numérique inclusif et responsable en participant aux Assises régionales de la féminisation des métiers et filières du numérique, qui se tiennent le 14 mai à l’Hôtel de Ville de Montpellier. Aux côtés de figures institutionnelles et politiques de premier plan, sa directrice générale, Laura Hassan, livrera une intervention stratégique sur la place des femmes dans la tech et sur les leviers à activer pour transformer réellement l’écosystème.

Un rendez-vous majeur pour l’avenir du numérique

Organisées par La Mêlée et la fondation Femmes@Numérique, les Assises régionales de la féminisation des métiers et filières du numérique sont, en seulement trois éditions, devenues un événement de référence pour celles et ceux qui œuvrent à rendre la tech plus représentative, plus performante, et plus équitable.

Dans un secteur encore profondément déséquilibré, les femmes ne représentent que 15 % des effectifs techniques dans le numérique, et à peine 10 % des postes de direction dans les entreprises IT – ces Assises jouent un rôle stratégique de mobilisation collective. Elles permettent de :

Identifier les freins systémiques : orientation genrée, stéréotypes persistants, manque de rôle-modèles visibles, biais de recrutement,

Valoriser les initiatives à impact, reproductibles à l’échelle locale ou nationale,

Connecter les écosystèmes publics, privés et académiques, pour faire converger les politiques RH, éducatives et sociétales.

L’édition 2025 se déroulera en présence de figures majeures du numérique et des politiques publiques :

Élisabeth Moreno, Présidente de la fondation Femmes@Numérique et ancienne Ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes,

Michaël Delafosse, Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole,

Sophie Béjean, Rectrice de la région académique Occitanie,

Edouard Forzy, Président de La Mêlée,

Anil Benard-Dende, Délégué général de Numeum,

Ainsi que des dirigeantes du secteur tech engagées

Y participer, c’est prendre position pour une tech d’avenir. Y intervenir, c’est démontrer qu’on veut la transformer. C’est dans cette dynamique qu’Epitech, représentée par sa Directrice Générale Laura Hassan, s’impose comme un acteur central de cette édition, en livrant une intervention à la fois inspirante et résolument tournée vers l’action.

Laura Hassan : une dirigeante qui incarne l’action

À la tête d’Epitech depuis 2024, Laura Hassan est la première femme nommée Directrice Générale de l’école, un symbole fort dans un secteur historiquement masculin.

Élue Femme de Tech 2025 par l’Académie des technologies, membre active du réseau JFD (Join Forces & Dare). Elle incarne une vision ambitieuse, inclusive et stratégique de la tech.

Lors de son intervention aux Assises, elle appelle à un passage à l’action concret et coordonné :

« La féminisation des métiers du numérique est un enjeu et un levier stratégique. Si l’on veut une tech plus performante, plus juste et réellement innovante, elle doit être construite par tous. Pensée pour inclure le plus grand nombre. Cela implique d’agir à chaque étape, avec des actions concrètes : orientation, formation, insertion, emploi. Les Assises régionales sont un moment essentiel pour faire converger les énergies, partager les solutions et bonnes pratiques, et accélérer le passage à l’action. » Laura Hassan, Directrice Générale, Epitech

Epitech : former différemment, agir concrètement

Depuis plus de 25 ans, Epitech est reconnue pour son modèle pédagogique innovant, basé sur l’apprentissage par projet, l’autonomie, et la professionnalisation. Mais aujourd’hui, l’école va plus loin : elle structure son engagement sociétal autour de trois axes :

Mixité : mentorat pour les jeunes filles, interventions dans les collèges et lycées, recrutement actif de femmes expertes.

: mentorat pour les jeunes filles, interventions dans les collèges et lycées, recrutement actif de femmes expertes. Inclusion : partenariats avec des associations de terrain, accompagnement des publics en reconversion, diversité sociale dans les promotions.

: partenariats avec des associations de terrain, accompagnement des publics en reconversion, diversité sociale dans les promotions. Engagement public : signature de #JamaisSansElles, participation active aux débats publics et institutionnels.

Une école, un réseau, une mission

Avec plus de 20 campus, un réseau actif de 5 000 entreprises partenaires, et une présence affirmée dans les grands débats tech, Epitech est aujourd’hui « the place to be » pour apprendre, entreprendre et transformer. Loin de se limiter à la formation, l’école agit comme un catalyseur d’impact, et s’impose comme un acteur majeur de la tech française et européenne.

« La transformation de la tech passera par celles et ceux qui osent redéfinir les codes. Et chez Epitech, nous en formons chaque jour. » Laura Hassan, Directrice Générale, Epitech

Pour en savoir plus :

Lieux : Hôtel de ville de Montpellier

Adresse : 1 Pl. Georges Frêche, 34000 Montpellier

Date/horaire : Le jeudi 14 mai de 9h à 17h

https://www.lamelee.com/evenement/les-assises-regionales-de-la-feminisation-des-metiers-et-filieres-du-numeriqueles-assises-regionales/