SÈTE - CEM'IN'LOG : 30 000 tonnes de clinker livrées par bateau à Sète, une première !

CEM'IN'LOG : 30 000 tonnes de clinker livrées par bateau à Sète, une première !

CEM'IN'EU CEM'IN'LOG RÉCEPTIONNE SON PREMIER NAVIRE VRAQUIER DE 30 000 TONNES DE CLINKER AU PORT DE SÈTE

Une étape majeure dans la logistique décarbonée après le cap du million de tonnes

Sète, 6 mai 2025– Cem'In'Log, la base logistique multimodale de Cem'In'Eu, réceptionne le 20 mai un navire de 30 000 tonnes de clinker au port de Sète.



Plus grand navire mis à quai pour le compte de Cem’In’Eu, ce vraquier de 180 mètres s’inscrit pleinement dans la stratégie bas-carbone du groupe, qui a franchi au 2ᵉ trimestre 2024 le cap du million de tonnes de clinker déchargées depuis l'ouverture du site en 2019.

En s’appuyant sur une chaîne logistique combinant transport maritime massifié et fret ferroviaire optimisé, Cem'In'Log a réduit de 13 % les émissions de gaz à effet de serre liées au transport en moins de cinq ans. En substituant des navire de 15 ou 20 000 tonnes, Cem’In’Eu poursuit sa stratégie de massification du transport maritime afin de réduire encore son empreinte carbone.

« Ce navire illustre la performance et la pertinence de notre modèle logistique bas-carbone, qui garantit à la fois sobriété environnementale et efficacité industrielle. Depuis notre création nous portons une attention particulière à notre logistique et continuons à faire la preuve de notre capacité à réduire notre empreinte carbone. », déclare Fabien Charbonnel, directeur général de Cem'In'Eu.

Pour accompagner la montée en puissance des cimenteries Aliénor Ciments et Rhône Ciments, la capacité de stockage du site de Sète a été portée à 60 000 tonnes dès 2022 et les installations de déchargement ont été modernisées, grâce à un investissement global de 8 millions d’euros. Le site assure ensuite l’acheminement du clinker par rail vers les usines du groupe.

Dates et Chiffres clés

1 million de tonnes de clinker déchargées depuis 2019

30 000 t : capacité du plus grand navire accueilli

60 000 t de capacité de stockage au port de Sète

–13 % d’émissions de GES liées au transport depuis 2020

8 M€ d'investissements sur le site de Sète

30 emplois directs en moyenne par site industriel

2 cimenteries en France : Aliénor Ciments (47) et Rhône Ciments (26)

À propos de Cem'In'Eu

Cem'In'Eu est une jeune entreprise industrielle qui développe un concept innovant de production et de commercialisation de ciment en Europe, avec une stratégie de réduction de l'impact carbone de son activité et de ses produits. Son approche réside dans l'implantation de petites unités de production compactes et standardisées implantées au cœur de ses marchés et des bassins économiques régionaux, chaque usine étant embranchée au réseau ferré ou accessible par voie d'eau. Les deux filiales françaises opérationnelles, Aliénor Ciments dans le Sud-Ouest et Rhône Ciments dans la Vallée du Rhône, sont en fort développement et en passe d'atteindre leur pleine capacité de production. www.cemineu.com