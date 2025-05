FRANCE - Logement : les Français misent sur des habitats compacts en phase avec les mutations urbaines

Montpellier, 6 mai 2025 – Face à la crise du logement et à l’augmentation des faillites dans le secteur du BTP, les Français réévaluent leurs priorités. Selon le baromètre 2025 de Greenkub, une majorité se tourne désormais vers des logements compacts, abordables, rapidement construits et adaptés aux évolutions de la ville.

Chantiers interminables : un modèle en déclin

Dans un contexte où les chantiers longs deviennent un facteur de risque économique, 57 % des répondants estiment que la rapidité d'installation est essentielle. Par ailleurs :

67 % préfèrent un habitat compact et optimisé

74 % accepteraient un espace plus petit, à condition qu’il soit bien conçu

Avec ses habitats clés en main livrés en quelques jours, Greenkub propose une solution concrète, modulaire et évolutive, capable de suivre les besoins de chaque foyer dans le temps.

Une transition écologique et urbaine en marche

La loi ZAN (zéro artificialisation nette) impose de réduire drastiquement l’étalement urbain. En réponse, certaines collectivités adoptent une nouvelle stratégie d’aménagement : densifier les quartiers existants en s’appuyant sur les parcelles sous-exploitées des zones pavillonnaires.

À Périgueux, cette approche a permis la construction de nouveaux logements dans des jardins existants, tout en mobilisant les habitants, les collectivités et les acteurs locaux autour de projets sur-mesure, à faible impact foncier. Ce modèle, basé sur la densification douce, montre qu’il est possible de concilier habitat individuel et préservation des sols.

Des attentes claires, des réponses concrètes

Le baromètre met en lumière des aspirations nettes :

92 % souhaitent un logement avec jardin,

84 % sont prêts à investir dans des matériaux écoresponsables

72 % envisagent des solutions alternatives comme les studios de jardin

89 % investiraient dans un habitat compact si le coût est abordable.

Le coût, principal frein à l’accession (77 %), incite à reconsidérer des modèles d’habitat flexibles, évolutifs et économes en ressources.

Greenkub : construire vite, bien, et durablement

Avec plus de 3 500 habitats installés partout en France, Greenkub s’impose comme un acteur de référence. Ses habitats compacts sont rapides à construire, adaptés aux nouvelles contraintes réglementaires et évolutifs dans le temps.

“L’habitat ne peut plus être figé. Il doit évoluer avec les besoins et les ressources de chacun, sans sacrifier la qualité de vie ni l’environnement”, affirme Alexandre Gioffredy, fondateur de Greenkub.