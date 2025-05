Le Grau du Roi - Ouverture d'une halte vélo au Grau du Roi

Terre de Camargue vient d’aménager une partie des locaux de la capitainerie à l’entrée du Grau du Roi, en halte vélo. Dès le 13 mai, les cyclistes pourront profiter d’un lieu dédié où déposer leurs vélos et leurs bagages, recharger leurs batteries, bénéficier d’un point d’eau et disposer d’un kit de réparation.

Niché au cœur du Grand Site de la Camargue gardoise, le territoire est sillonné par de nombreuses voies vertes et notamment la célèbre ViaRhôna. Ce nouvel équipement vise à rendre le tourisme à vélo plus attractif et répondre aux besoins des cyclistes en itinérance.

Une pause confortable et sécurisée

La halte vélo dispose de 8 racks (prévoir un antivol), 8 casiers à clé (équipés de prise) et 4 branchements électriques pour recharger les batteries des vélos. Les cyclistes peuvent profiter d’un local sécurisé, remplir leur gourde, récupérer de la documentation sur le territoire, réparer les petites avaries et avoir accès à des sanitaires.

Accès à la halte vélo

La halte vélo est accessible 24h/24 depuis le portail via le lien : https://urlr.me/Yr4mdC ou grâce à l’application mobile « La Ruche à Vélos ». Pour réserver un emplacement le visiteur doit créer un compte, choisir une durée de parking et payer en ligne. Une fois le paiement effectué, il suffit de badger avec le Bluetooth du téléphone pour déloquer la porte.

Un mode d’emploi est disponible à l’entrée du local.

Les tarifs sont de 2 € pour 24h, 4 € pour 48h, 15 € pour 7 jours et 10 € par jour au-delà d’une semaine.

A noter qu’un vélo stationné sans autorisation (c’est-à-dire sans paiement de la redevance due) au-delà d’un délai de 7 jours, pourra être enlevé par les agents portuaires, la halte vélo n’ayant pas vocation à être un lieu de stockage.

Une halte labellisée « Accueil Vélo »

La halte vélo bénéficie du label « Accueil Vélo ». Cette marque nationale, développée par l'association France Vélo Tourisme, atteste de la qualité de l'accueil réservé aux cyclistes en itinérance, comme la proximité d'un itinéraire vélo, l'accès à des équipements adaptés et des services dédiés.

La capitainerie du port maritime et de plaisance, située à Aigues-Mortes est également labellisée « Accueil vélo ». Des racks à vélos ont été installés sur l’ensemble du port d’Aigues-Mortes. Aux horaires d’ouverture de la capitainerie, les cyclistes disposent d’un kit de réparation, de documentation sur le territoire et ont accès à des sanitaires.

Un enjeu écologique pour le territoire

La création de cette halte vélo s’inscrit dans les orientations du Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de communes Terre de Camargue. Cette opération vise à faciliter et encourager un tourisme écoresponsable et accompagner le développement des mobilités alternatives décarbonées.

Halte vélo – 1 route d’Aigues-Mortes – Le Grau du Roi

Contact Capitainerie du port maritime de plaisance intercommunal : 04 66 73 91 35

COUT TOTAL DE L’OPERATION: 25 100 € HT

Subvention Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : 6 275 € HT

Subvention ADEME : 9 750 € HT

Subvention FUB (Fédération française des Usagers de la Bicyclette) : 840 € HT

Communauté de communes Terre de Camargue : 8 235 € HT