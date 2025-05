HÉRAULT - 1 000 cyclistes attendus pour célébrer le 10e anniversaire du Tour Thau !

Le Tour Thau fête ses 10 ans : une édition anniversaire sous le signe du vélo et de la convivialité

Dimanche 1er juin 2025, la lagune de Thau vibrera au rythme des pédales pour la 10e édition du Tour Thau, un événement cyclotouriste devenu incontournable dans la région. Organisé par l’Union Cycliste Marseillanaise (UCM) en partenariat avec la ville de Marseillan, ce rendez-vous sportif et convivial attire chaque année plus de participants, avec plus de 1 000 cyclistes attendus cette année.

Deux parcours pour tous les niveaux

Au programme :

Un grand parcours de 55 km autour de la lagune de Thau, traversant les paysages pittoresques de Marseillan, Mèze, Balaruc et Sète, avec des pauses ravitaillement pour reprendre des forces.

traversant les paysages pittoresques de Marseillan, Mèze, Balaruc et Sète, avec des pauses ravitaillement pour reprendre des forces. Un parcours découverte de 20 km aller-retour sur le Lido de Marseillan-Plage à Sète, idéal pour les familles et les cyclistes occasionnels.

Les départs sont prévus à 8h30 pour le grand parcours et à 10h00 pour le petit tour, depuis le parking de l’office de tourisme de Marseillan-Plage.

Nouveautés 2025 : facilité et récompenses

Pour célébrer cette édition anniversaire, les organisateurs ont mis en place plusieurs nouveautés :

Retrait des dossards chez Décathlon Agde le samedi 31 mai, avec un bon d’achat de 10% valable du 2 au 21 juin.

Une tombola exceptionnelle lors du repas convivial (une paella géante à l’arrivée), avec 10 lots de 120€ à gagner chez Décathlon et Vivre Vélo.

Inscriptions et infos pratiques

Les tarifs sont accessibles :

10 € pour le grand parcours (incluant un t-shirt et deux ravitaillements).

8 € pour le petit tour (avec un t-shirt et un ravitaillement).

Les inscriptions se font en ligne sur ucm.clubeo.com ou en mairie de Marseillan.

Un événement festif et écologique

Au-delà de la performance sportive, le Tour Thau est une occasion unique de découvrir les richesses naturelles de la lagune tout en promouvant le vélo comme mode de déplacement durable. La journée se clôturera en beauté avec un repas artagé et une ambiance musicale, pour célébrer ensemble cette 10e édition mémorable.

