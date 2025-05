BÉZIERS - Béziers sous le choc après le suicide d'un collégien de 14 ans

Drame au collège La Dullague de Béziers : la communauté éducative sous le choc

La ville de Béziers et tout particulièrement le collège La Dullague sont en deuil après le décès tragique, mardi 6 mai 2025, d’un élève de 14 ans. Selon les premières informations, le jeune garçon a été retrouvé pendu dans sa chambre par sa sœur à son retour du collège. Malgré l’intervention des secours, son pronostic vital n’a pu être rétabli.

Une réaction immédiate des autorités académiques

Dès l’annonce de cette terrible nouvelle, les plus hautes responsables de l’Éducation nationale dans l’Hérault ont exprimé leur émotion et leur soutien.

Dans un communiqué, Carole Drucker-Godard, rectrice de l’académie de Montpellier, a déclaré :

« C'est avec une vive émotion que j'ai appris cette terrible nouvelle. En mon nom personnel et au nom de l'ensemble des personnels de l'académie de Montpellier, j'adresse mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de cet élève. Toutes nos pensées les accompagnent dans cette douloureuse épreuve. Je tiens également à assurer de tout mon soutien la communauté éducative du collège La Dullague, profondément affectée par ce drame. »

Catherine Come, directrice académique des services de l’Éducation nationale de l’Hérault, ainsi que Véronique Gerones-Troadec, directrice académique adjointe, se sont immédiatement mobilisées. Cette dernière s’est rendue sur place dès le lendemain pour apporter son aide aux équipes pédagogiques et aux élèves.

Une cellule psychologique activée

Consciente de l’onde de choc provoquée par ce drame, l’académie a mis en place une cellule d’écoute au sein du collège dès le mercredi 7 mai. Des psychologues et des professionnels de l’éducation sont présents pour accompagner élèves et enseignants confrontés à ce traumatisme.

« Afin d'accompagner les élèves et les personnels du collège face à cette tragédie, une cellule d’écoute sera mise en place dès demain matin au sein de l’établissement. Des professionnels seront présents pour apporter un soutien et un accompagnement adaptés à ceux qui en ressentiront le besoin », précise le communiqué officiel.

Un contexte alarmant

Si les circonstances exactes de ce suicide restent à éclaircir, certaines sources évoquent des difficultés scolaires et des problèmes relationnels. La mère du jeune garçon était d’ailleurs en rendez-vous au collège le jour même pour évoquer un changement de comportement chez son fils.

Ce drame rappelle une réalité glaçante : le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents en France, avec plus de 400 décès par an, dont une trentaine concernant des enfants de moins de 13 ans (chiffres INSERM/OMS).

Les enquêteurs tentent désormais de reconstituer les derniers jours du collégien, tandis que son établissement tente, tant bien que mal, de surmonter l’incompréhension et la douleur.

