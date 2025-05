MARSEILLAN - ESPRIT M : Trois drôles de dames électrisent le coeur de ville de Marseillan

ESPRIT M : trois drôles de dames électrisent le coeur de ville de Marseillan

Angélique LEMONON donne des ailes au tourisme marseillanais avec ses Méharis électriques

En se promenant place de la République à Marseillan, impossible de manquer ces drôles de voitures aux couleurs vives qui attirent tous les regards. Micheline (la bleue), Mado (la blanche) et Mumu, trois répliques électriques de Méhari, sont les stars d'ESPRIT M, la nouvelle entreprise de location créée par Angélique LEMONON, une Marseillanaise au parcours aussi surprenant que ses véhicules.

Une passion transformée en entreprise

Tout commence en 2023 quand Angélique et son conjoint, amoureux des vieilles Méhari depuis toujours, décident de sauter le pas. "On voulait se faire plaisir avec un véhicule original, explique-t-elle. Mais quand on a vu l'enthousiasme de nos amis, on a compris qu'il y avait un vrai potentiel." Le couple investit alors dans trois répliques modernes fabriquées par e-Classic Car, un atelier ardéchois spécialisé.

Ces véhicules 100% électriques, dont les brevets sont tombés dans le domaine public, offrent une alternative écologique aux modèles historiques. "Avec 120 km d'autonomie, une boîte automatique et tout le confort moderne, c'est l'idéal pour découvrir notre belle région sans pollution", souligne Angélique.

Une offre touristique complète

Installée en plein cœur de Marseillan, ESPRIT M propose différentes formules :

Des balades découvertes de 4h (120€) ou journée complète (200€) avec parcours GPS personnalisé à travers vignobles et villages typiques

(120€) ou journée complète (200€) avec parcours GPS personnalisé à travers vignobles et villages typiques Un service spécial mariages très prisé ("C'est romantique, original et parfait pour les photos")

("C'est romantique, original et parfait pour les photos") Des animations pour séminaires et team building en partenariat avec des prestataires locaux

"L'idée, c'est de sortir des sentiers battus, au propre comme au figuré, insiste Angélique. On emmène nos clients sur des petits chemins, dans les vignes, à la découverte de coins secrets que les voitures classiques ne peuvent pas atteindre."

Une reconversion réussie

Ancienne gestionnaire dans le secteur commercial, Angélique a radicalement changé de vie. "J'en avais assez de passer mes journées devant un ordinateur. Je voulais du contact, de l'air pur, et surtout partager ma passion." Son mari, gérant des Café Étienne à Bessan la soutient pleinement dans cette aventure.

Déjà six mariages réservés pour la saison, des locations régulières... Le succès est au rendez-vous. "Les Marseillanais nous réservent pour impressionner leurs amis visiteurs, et les touristes adorent cette façon différente de découvrir la région."

L'avenir en vert

Angélique ne compte pas s'arrêter là : "On envisage d'agrandir la flotte et de développer des partenariats avec des domaines viticoles." Une belle façon de conjuguer tourisme, patrimoine et développement durable.

Avec ESPRIT M, Marseillan se dote d'une attraction aussi écologique que nostalgique, qui devrait rapidement devenir incontournable pour tous ceux qui veulent explorer l'Hérault autrement.

Infos pratiques :

ESPRIT M

Place de la République, Marseillan

Location à partir de 120€ la demi-journée (4h)

Réservations au 06 18 10 55 02 ou sur www.espritm.com