CASTELNAU LE LEZ - Une grande Fête du Sport le 24 mai à Castelnau-le-Lez !

Castelnau-le-Lez est plus que jamais une ville sportive et elle le démontre ! Organisée par la municipalité via son service des sports, la Fête du Sport aura lieu le samedi 24 mai de 9h00 à 13h. Une belle matinée en perspective, autour d’animations gratuites pour les petits et les grands !

« Le sport participe au bien-être physique et mental. Il est important de le promouvoir le plus largement possible, auprès de tous les publics, jeunes et adultes. C’est l’objectif de cette grande manifestation festive annuelle » explique Frédéric LAFFORGUE, Maire de Castelnau-le-Lez.

De nombreuses activités sportives à l’honneur

La Fête du Sport sera l’occasion de découvrir la grande variété d’activités proposées par les associations sportives castelnauviennes : basket, tennis, football, volley, tennis de table, badminton, judo, taekwondo, aïkido, arts martiaux acrobatiques, escrime, gymnastique, danse…

Des ateliers permettront aux participants de découvrir des pratiques comme le cross training et la marche nordique. Un atelier motricité sera réservé aux plus petits. A faire également, l’atelier pêche à la mouche.

Des structures gonflables ou encore un mur d’escalade compléteront les activités de home ball, pickleball et tir laser proposées.

Des Trophées du Sport

A cette occasion, la Ville récompensera les sportifs castelnauviens et castelnauviennes qui ont marqué l’année sportive 2024-2025 par leurs performances et leurs résultats sportifs, en leur remettant les Trophées du Sport en fin de matinée.