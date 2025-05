Saint Cyprien - Célébrez la fête des mères dans le cadre enchanteur de L'Île de la Lagune à Saint-Cyprien

À l’occasion de la Fête des Mères, L’Île de la Lagune***** à Saint-Cyprien vous invite à célébrer cet événement spécial dans un cadre enchanteur et luxueux au bord de la Méditerranée. Pour prendre soin de nos mamans comme elles le méritent, le Relais & Châteaux 5* a préparé une série d’offres exclusives qui promettent des moments inoubliables en famille.

Un séjour en famille dans l’une des villas indépendantes :

« Comme à la maison, en mieux ! ». Pour la Fête des Mères, profitez d’un séjour en famille dans l’une des villas indépendantes de l’hôtel, situées à quelques pas de la maison principale et spécialement conçues pour ce type d’occasion. Chaque villa offre un cadre unique et luxueux, idéal pour se détendre et profiter de moments précieux avec vos proches. Décorées avec goût par Alicia Lormand, propriétaire de l’établissement, les villas et suites nous plongent dans une ambiance méditerranéenne : bois flotté, fibres de palmiers, mobilier design et bois brut, blancheur immaculée des

murs rehaussée de touches d’ocre ou de terracotta...la décoration des lieux est chaleureuse en inspirante. Pouvant héberger de 4 à 8 personnes, les villas disposent de 2 à 4 chambres pour loger parents et enfants avec une grande facilité. Elles possèdent également d’un extérieur pour profiter des sublimes couchers de soleil sur la lagune ou sur les montagnes.

Le soin Mère-Fille au Spa Marin, pour un moment de bien-être unique :

Pour une expérience de bien-être ultime, le spa marin de L’Île de la Lagune propose un soin mère-fille pour un véritable moment de douceur à conjuguer au pluriel. Laissez-vous choyer par une équipe experte et profitez d’un moment de détente et de complicité unique. Cette offre associe un Massage Signature Île de la Lagune (massage du dos et des jambes, 25 min) pour tous les membres de la famille à un goûter gourmand (viennoiseries, friandises et jus de fruits locaux). Un moment complice mère- fille entièrement dédié au bien-être et à la détente, pour un week-end ou des vacances sereines.

Le menu Spécial Fête des Mères à L’Almandin, les restaurant étoilé de l’Île de la Lagune*****

Le dimanche 25 mai à midi, le Chef Frédéric Bacquié vous invite à déguster un menu spécialement concocté pour l’occasion. Savourez des plats

raffinés et délicieux, préparés avec des ingrédients de saison, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Le menu comprend une sélection de mets gastronomiques, allant des entrées élégantes aux desserts gourmands, le tout accompagné de vins fins et de champagne. Profitez de ce repas exceptionnel pour célébrer la Fête des Mères dans un cadre enchanteur.

Informations : https://www.hotel-ile-lagune.com