Canet en Roussillon - La thalasso Les Flamants Roses réinvente le confort de sa résidence de tourisme 3*

A l’occasion de ses 20 ans, la thalasso Les Flamants Roses****, nichée au cœur de la station de Canet-en-Roussillon face à la mer Méditerranée, dévoile les nouveaux appartements entièrement rénovés de sa résidence de tourisme, offrant désormais un cadre de séjour encore plus agréable et dans l’air du temps. Ces transformations marquent une nouvelle ère pour la résidence classée 3*, avec des espaces repensés dans un esprit plus moderne et résolument méditerranéen !

Une rénovation inspirée et inspirante :

La décoration intérieure des appartements se pare désormais de teintes naturelles, de matériaux lumineux et d’un mobilier contemporain inspiré de l’art de vivre en bord de mer. Bois clairs, textiles doux, touches de bleu azur et de blanc cassé évoquent la chaleur et la sérénité du Sud, créant une

ambiance à la fois élégante et conviviale. Les 31 appartements, du type T2 pour 4 personnes au T3 pour 6 personnes, avec leurs grandes terrasses ouvertes sur la méditerranée et un accès direct à la plage, invitent à la détente entre design épuré et inspiration méditerranéenne. Chaque détail a été soigneusement retravaillé pour répondre aux attentes d’une clientèle en quête de confort et d’authenticité : installation de cuisines entièrement neuves et équipées d’électroménagers modernes, rénovation complète des salles de bains avec des installations contemporaines, rafraîchissement des sols et des peintures pour une ambiance plus lumineuse et cosy, mobilier contemporain alliant esthétique et fonctionnalité et mise en place d’une literie haut de gamme pour des nuits reposantes. Comme à la maison, les avantages de l’hôtel-thalasso en plus !



Les locataires des appartements ont accès à la piscine extérieure située dans les jardins de la résidence face à la mer et ont la possibilité de profiter de tous les services de l’hôtel-thalasso Les Flamants Roses**** : petit- déjeuner sur réservation, déjeuner et dîner au restaurant « L’Horizon

» du Chef Sylvain Marsault avec sa carte saine et gourmande, cuisine d’été à L’Effet Mer pendant la belle saison, tarif préférentiel pour l’accès à l’espace marin de la thalasso, soins spa à la carte, kids club... La résidence, située juste à côté de l’hôtel-thalasso, offre ainsi aux locataires la possibilité d’une expérience de bien-être complète.

Infosmations : https://hotel.les-flamants-roses.com