OCCITANIE - [Solidarité] La Fondation de France du Sud Ouest dévoile son rapport d'activité 2024

Premier réseau de philanthropie en France, la Fondation de France réunit donateurs, fondateurs, bénévoles et porteurs de projet sur tous les territoires. Sa valeur ajoutée : aider chacun à agir le plus efficacement possible dans les domaines d’intérêt général qui lui tiennent à cœur, avec l’ambition de construire des solutions utiles, qui font avancer la société. La Fondation de France et les fondations qu'elle abrite ont consacré + de 371 millions d'euros à la mise en œuvre de 12 175 projets en 2024.



La Fondation de France du Sud Ouest dévoile son rapport d'activité 2024

Elle couvre 15 départements au total : 7 départements de Nouvelle-Aquitaine : la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, la Charente, et la Charente Maritime et 8 départements d'Occitanie : l'Ariège, l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne

1 147 projets soutenus sur le territoire de la Fondation de France du Sud Ouest

sur le territoire de la Fondation de France du Sud Ouest + de 12M € consacrés à la sélection, la mise en œuvre et au suivi des projets en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie

consacrés à la sélection, la mise en œuvre et au suivi des projets en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie Redistribution du montant sur le territoire du Sud Ouest : 37,7% dans le secteur de l'éducation et de l'enfance, 17,7% dans la recherche et la santé, 17% dans la vulnérabilité et l'exclusion, 12,5% dans la culture et la création, 11,7% dans la transition écologique et solidaire, 2,8% dans les solidarités internationales et 1,1% dans le développement de la philanthropie.

« En 6 ans, l’activité de la Fondation de France et des fondations qu’elle abrite a doublé, avec une accélération notable en 2024. La société civile, et notamment les entreprises, s’engagent de plus en plus en faveur de l’intérêt général ; lors du passage du cyclone Chido à Mayotte en décembre dernier, l’élan de solidarité a été exceptionnel. Face à l’ampleur des défis, les capacités du secteur philanthropique àapporter des réponses sont essentielles » souligne Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France.