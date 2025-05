Le Masque de Fer et le mousquetaire, ou le secret de Saint-Mars

Après le Festival d’Avignon 2025, et un succès parisien au Guichet Montparnasse, Le Théâtre l'Autre Carnot, avec le soutien de l'ADAMI, est heureux de vous convier à venir découvrir, ou redécouvrir son seul-en-scène au Festival d’Avignon 2025 : Le Masque de Fer et le mousquetaire, ou le secret de Saint-Mars. La pièce se jouera au Théatre l'Autre Carnot du 5 au 26 Juillet, à Avignon.

Venez faire connaissance avec le créateur de cette supercherie qui, lors d'une confession étonnante, vous révélera tout de cette affaire.

Dans un décor épuré, Donat Guibert incarne avec intensité Saint-Mars, geôlier du mystérieux Masque de Fer. Il livre un monologue bouleversant, entre confession et enquête, face à un jeune journaliste avide de vérité. L’histoire mêle secrets d’État, pouvoir, trahisons et émotions humaines dans une fresque captivante du XVIIe siècle. La mise en scène sobre d’Alain Veniger sublime ce récit inspiré de faits historiques. Grâce à son jeu nuancé, l’acteur donne vie à une galerie de personnages fascinants. On rit, on frissonne, on s’interroge. Un thriller historique à la fois poignant et brillant.

« Le masque de fer, découverte d’une histoire qu’on croyait connaître… Passionnant. » (La Provence)

« Vibrant d’émotion et de passion, le comédien, seul en scène, occupe l’espace avec panache. » (Notre Temps)

« Perle historique superbement interprétée… Chapeau l’artiste ! » (Culture-Tops.fr)

Où? Théâtre l'Autre Carnot, 7 Rue Carnot -84000 Avignon

Quand ? Du 5 au 26 Juillet 2025 à 10h15

Site internet du Théâtre: https://www.carnotetcie.com